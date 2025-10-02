Плата за вывоз мусора может вырасти в десять раз

2 октября. FINMARKET.RU -за вывоз мусора может подняться в десять раз, если в России не начнут строить мусороперерабатывающие мощности. Так считают в Российском экологическом операторе (РЭО), пишет "Российская газета" . В компании полагают, что в некоторых городах она может вырасти до абсолютно неподъемных для людей денег. Минпромторг же считает, что ставка экологического сбора, деньги от которого пойдут на новые мощности по переработке, уже завышена, и компании переплачивают за утилизацию своих товаров.

С 2019 года в России в рамках нацпроектов идет создание экономики замкнутого цикла: формируется система обращения с бытовыми отходами, благодаря которой они должны перерабатываться и становиться новым ресурсом. Для этого в регионах должны быть построены комплексы по обработке и утилизации отходов. Планируется, что к 2030 году весь такойбудет проходить сортировку, а не менее четверти его - перерабатываться и направляться в хозоборот.

"Многие и крупные коммерсанты говорят: "Слушайте, экологи, это ваши проблемы. Мы экономисты, для нас полигон построить дешевле, чем переработку". Это правда. Но несмотря на то, что у России огромная территория, земельных участков спецназначения под полигоны у нас рядом с городскими агломерациями нет. Куда мы полигоны вынесем? В тайгу, где нет частной собственности? Уже сейчас Москва часть отходов возит в Калугу. Наверное, ей потом придется возить куда-нибудь в Псков. Но из-за этого вырастет тариф. И тариф может вырасти для населения раз в десять", - считает руководитель департамента вторичных материальных ресурсов РЭО Андрей Рудаков. "Тариф для населения станет, может быть, 100 тыс. руб. в месяц. Понятно, что население платить не сможет", - добавил он, выступая в Общественной палате РФ.

Как отмечает представитель РЭО, сейчас весь федеральный проект "Экономика замкнутого цикла" финансируется только за счет "зеленых" платежей, в том числе экосбора, который платят производители и импортеры товаров и упаковки, которые не смогли переработать свой товар. По данным РЭО, в стране дефицит мощностей по переработке на 14 млн тонн отходов в год, из них 2,5 млн тонн пластиковых отходов. Для создания таких производств необходимо 900 млрд руб.

Из 160 тыс. предприятий, которые в 2019 году производили или импортировали товары и упаковки, только около 15 тыс. предоставили отчетность о выполнении нормативов утилизации. По данным РЭО, сумма поступающего экосбора тогда составляла 5,1 млрд руб. в год, но за эти деньги невозможно построить 17,6 млн тонн мощностей, требуемых для сортировки 100% отходов и переработки 50%.

В сентябре Минприроды подготовило проект постановления правительства об увеличении ставки экосбора для 52 групп товаров и упаковки в зависимости от сложности переработки. Для текстиля рост стоимости экосбора увеличился в пять раз, для бумаги и картона - в шесть раз, для стекла - в два раза на тонну товара. В РЭО считают, что это увеличит итоговую стоимость товара максимум на 1,5%. Представители бизнеса в зависимости от отрасли называют от 5 до 30%.