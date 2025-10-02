Затраты банков на информбезопасность выросли выше ожиданий

2 октября. FINMARKET.RU - Затраты банков на информбезопасность (ИБ) в 2025 году выросли выше ожиданий и вышли за рамки запланированных бюджетов. Это было связано как с доработкой отечественных решений и внедрением цифрового рубля, так и с опережающим ростом цен на софт и "железо", пишет "Коммерсант"

Общие траты российских банков на обеспечение информационной безопасности в 2025 году составят 330-390 млрд руб., оценивает системный интегратор "Информзащита". Причем на крупныеприходится примерно половина этой суммы, 160-190 млрд руб., отмечают в компании. Затраты средних банков составят 90-110 млрд руб., небольших - 30-60 млрд руб., оценивают эксперты.

Причем, по оценке "Информзащиты", за девять месяцев 2025 года крупные банки потратили на 8-10% больше средств, чем за аналогичный период прошлого года, средние банки - на 10-12%, небольшие - на 12-15%. По оценкам Ideco (производитель решений ИБ), в отчетном периоде в целом по рынку рост составил 10%. В целом такая динамика оказалась чуть выше ожиданий прошлого года. Однако текущие темпы остаются ниже показателей предыдущих лет, отмечает директор центра противодействия мошенничеству компании "Информзащита" Павел Коваленко.

В 2026 году темпы замедлятся, при этом крупные банки будут вкладываться в новые технологии, в частности ИИ, средние - в интеграцию сервисов и сертификацию, а небольшие - в обеспечение базовых требований ИБ.