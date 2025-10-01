.
01 октября 2025 года 10:00
Как подтвердить статус "специального" валютного резидента
Артем Геодакян/ТАСС
1 октября. FINMARKET.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) стала требовательнее к подтверждению статуса так называемого "специального" валютного резидента - это российские граждане или обладатели вида на жительство в РФ, проживающие за границей более 183 дней в году, пишут "Ведомости". Если раньше достаточно было предъявить копию заграничного паспорта с отметками о въезде/выезде, то теперь налоговики просят и иные документы, рассказал собеседник в консалтинговой компании и подтвердил источник в юридической фирме. Речь идет о трудовых договорах, договорах аренды, оказания образовательных и медицинских услуг, посадочных талонах, телефонных и отельных счетах, перечисляют собеседники. Свой интерес к дополнительным доказательствам проживания за границей большую часть года налоговики объясняют тем, что у гражданина может быть два загранпаспорта, а пересечения границы могут не фиксироваться, например при ее прохождении по внутреннему паспорту или через автоматические контрольно-пропускные пункты, знает юрист. Вопросы "специальным" валютным резидентам ФНС задает при запросах, связанных с анализом информации по отчетам и уведомлениям о зарубежных счетах, говорит консультант. Если даже дополнительные доказательства проживания за границей не удовлетворят налоговую, то статус специального резидента может быть пересмотрен, а в случае выявления нарушения могут назначить административный штраф в 2000-3000 руб., говорит собеседник в юрфирме.
