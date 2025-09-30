.
30 сентября 2025 года 09:37
Вода для промышленности может подорожать в 10 раз
|0
Дмитрий Ягодкин/ТАСС
30 сентября. FINMARKET.RU - Минприроды опубликовало проект постановления правительства, который предполагает увеличение ставок платы промышленности за пользование федеральными водными объектами вдесятеро с 2026 года. Также десятикратно подорожает потребление воды по нормативу (без водоизмерительных приборов). В дальнейшем предполагается индексация ставок платы с учетом фактической, а не прогнозной инфляции - в ведомстве рассчитывают поднять и держать ставки на "экономически обоснованном уровне", пишет "Коммерсантъ". В результате дополнительные доходы бюджета должны составить 30,8 млрд рублей уже в 2026 году. Регулятор уверен, что для бизнеса изменение ощутимым не будет. В компаниях со значительным водопотреблением такую оценку не разделяют: в текущих экономических условиях, по словам председателя правления РАО "БумПром" Ростислава Хелемского, такие меры носят не стимулирующий, а карательный характер - повышение приведет к кратному росту расходов и может составить до 4% себестоимости продукции целлюлозно-бумажной промышленности (одна из самых водоемких). Для ряда предприятий это фактически означает переход к убыточности и угрозу остановки.
Опубликовано Финмаркет
Ключевые слова: РФ, промышленность, вода, тариф
