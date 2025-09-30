В России впервые токенизировали иностранное цифровое право

30 сентября. FINMARKET.RU - Платформа «Токеон», входящая в группу ПСБ, первой в России токенизировала иностранное цифровое право (ИЦП): им стал рублевый стейблкойн А7А5, запущенный в феврале на платформе трансграничных расчетов ПСБ и созданного им платежного агента А7. Об этом « Ведомостям » рассказали представители «Токеона» и А7. «Токеон» признал А7А5по российскому праву, допустил к обращению в своей информационной системе и провел пилотную, первую на рынке сделку, говорит его представитель.

Расчеты в рамках пилота проводились в публичном блокчейне: права на А7А5 на территории России перешли от поставщика ликвидности к импортеру на «Токеоне» через механизм обернутого токена, рассказал представитель платформы. Обернутые токены – это копия криптовалюты, предназначенная для использования в других блокчейнах. Эмитент обернутого токена берет реальный актив на хранение и выпускает в другом блокчейне так называемый синтетический актив в соотношении 1:1.

Теперь отечественные импортеры и экспортеры смогут расплачиваться А7А5 по внешнеторговым договорам, используя инфраструктуру «Токеона», отметил представитель платформы. Для этого компания должна зарегистрироваться на «Токеоне» в качестве инвестора, приобрести А7А5 и оплатить им товары от зарубежного контрагента, который, в свою очередь, получит стейблкойны на одном из блокчейнов – Tron или Ethereum (на них выпущен A7A5), пояснил собеседник.

Для квалификации А7А5 как ИЦП функционал информационной системы «Токеона» и документацию токена привели в соответствие с требованиями локального законодательства и Банка России, после чего был получен допуск к обращению ИЦП в качестве цифрового финансового актива (ЦФА), рассказал представитель А7.

Зарубежные ИЦП с августа 2024 г. могут обращаться в России, если по своему содержанию аналогичны отечественным ЦФА. Для этого оператор информационной системы, где выпускаются ЦФА, должен оценить ключевые документы, которые описывают иностранный актив и права его владельцев, на соответствие требованиям российского законодательства.

Реализовать идею на практике получилось благодаря в том числе участию регулятора и законодательной власти, передал «Ведомостям» через представителя генеральный директор «Токеона» Игорь Егоркин. Использование цифровых активов во внешнеторговых расчетах поможет российскому бизнесу продуктивнее работать с дружественными странами, рассчитывает он. «Планируем масштабировать полученный опыт и выделить расчеты по внешнеэкономической деятельности в отдельное бизнес-направление [«Токеона»]», – передала через представителя заместитель председателя ПСБ Ольга Мямлина.

Курс A7A5 привязан к рублю в соотношении 1:1. Каждыйполностью обеспечен депозитами в рублях, которые компании, заинтересованные в его использовании в расчетах, размещают в «надежных банках с корреспондентской сетью, связанной с Киргизией», говорится на его сайте. A7A5 выпущен в соответствии с законодательством Киргизии на двух блокчейнах: Tron и Ethereum. Решение о запуске токена именно в этой стране обусловлено прогрессивной нормативно-правовой базой, благоприятными условиями для цифровых активов и активной поддержкой блокчейн-индустрии со стороны государства, перечисляется на сайте токена. A7A5 доступен для торговли на децентрализованных биржах Uniswap и Grinex, а также на централизованной Meer Exchange. Капитализация А7А5 на 29 сентября составляет 41,6 млрд руб.

Внешнеторговые расчеты в А7А5 дадут существенный положительный эффект гражданам, бизнесу и экономике в целом, передал через представителя руководитель проекта А7А5 Леонид Шумаков.