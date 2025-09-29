Ставка ЦБ вряд ли опустится ниже 15% в 2025 году - Аксаков

29 сентября. FINMARKET.RU - КлючеваяЦентробанка вряд ли опустится ниже 15% в 2025 году, сообщил в интервью "Российской газете" . председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Сейчас я вижу сигналы, что, несмотря на сложные решения по бюджету, ставкав этом году еще будет снижена, пусть и не до тех уровней, как хотелось бы многим участникам рынка. Вряд ли в этом году мы увидим ключевую ставку ниже 15%, хотя совсем этот сценарий исключать преждевременно", - сказал Аксаков.

Он рассказал, что законодатели обсуждают повышение ставки по семейной ипотеке для родителей одного ребенка с 6% до 10-12% годовых, сохранение ее на прежнем уровне 6% для семей с двумя детьми и снижение до 2-4% для тех, у кого трое и более детей. "Это не окончательные цифры, мы продолжаем диалог с Минфином, возможные разные варианты того, какой может быть эта "лестница" ставок", - подчеркнул Аксаков. Он также сообщил, что "обсуждается возможность смягчить изначально заявленные требования по размеру активов и доходов для получения статуса особо квалифицированного инвестора". "Экспериментальный правовой режим создан для обкатки регуляторных норм на крипторынке, поэтому определенный пул профессиональных участников необходимо собрать", - отметил депутат.

Отвечая на вопрос, выгодно ли для бюджета текущее ослабление рубля, Аксаков отметил, что курс рубля относительно стабилен. "Его плавное снижение до определенного предела выгодно для федеральной казны и для экспортеров. Дефицит бюджета растет, однако ситуация не является критичной. Минфин восполняет недобор доходов за счет заимствований, и по мере снижения ключевой ставки стоимость займов будет сокращаться. Приоритетные направления и социальные обязательства будут финансироваться в полном объеме", - сообщил депутат..