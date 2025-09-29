Число регионов с ростом инвестиционной активности сократилось

29 сентября. FINMARKET.RU - Национальное рейтинговое агентство (НРА) подготовило обзор региональной инвестиционной активности по итогам первого полугодия 2025 года, оценив, как влияет текущее охлаждение экономики на деловой климат в субъектах РФ, пишет "Коммерсант" . Сейчас наблюдается замедление инвестактивности на фоне высокой базы и жесткой денежно-кредитной политики - по итогам этого года ожидается рост инвестиций всего на 1,7% (после 7,4% в 2024 году). В 2026 году, согласно базовому сценарию прогноза Минэкономразвития, показатель снизится на 0,5%.

Как отмечает НРА, на региональном уровне "ослабление инвестиционной динамики особенно заметно" - если в 2024 году рост инвестиций отмечался в 65 регионах, то по итогам первого полугодия - в 53. При этом аналитики фиксируют серьезные диспропорции в отраслевом разрезе. Например, в торговле и обрабатывающей промышленности, где "драйвером" при снижении выпуска гражданских производств остается ОПК, наблюдается рост вложений. В то же времяв строительстве и транспортной отрасли, напротив, падали.

Это, отмечают в НРА, может определить динамику инвестпривлекательности регионов, создав предпосылки как для усиления позиций территорий, где преобладают растущие отрасли, так и для ухудшения оценок субъектов РФ, зависимых от замедляющихся секторов. Пока же негативного влияния замедления экономики на инвестпривлекательность регионов не наблюдается.