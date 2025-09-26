В 2025 году экономика рунета вырастет на 30–34%

26 сентября. FINMARKET.RU - Объем экономики рунета - русскоязычной части интернета - может составить около 30 трлн рублей в 2025 году (24 млн рублей в 2024 году, из них 22 трлн рублей- электронная коммерция). Такой прогноз озвучили эксперты IT-отрасли на Российском интернет-форуме (РИФ 2025). Также, по данным АНО "Цифровая экономика", ожидается рост выручки и увеличение прибыли в IT-отрасли, пишут "Ведомости".

Будет расти вклад сферы в занятость, а число сотрудников IT-сектора будет увеличиваться. Так, вклад IT-отрасли в ВВП в 2024 году составил 6%. От реализации товаров и услуг в отрасли выручка составила 13,1 трлн рублей.

Специалисты отмечают, что сегодня в отрасли остро стоит запрос на аналитические данные. Чтобы понимать направления инвестиций и выявлять наиболее эффективные, компаниям необходимы базовые показатели. Кроме того,сведений о работе сферы помогает компаниям реализовывать социальные инициативы и делать российские IT-инструменты популярными и человекоориентированными.