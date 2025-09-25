ЦБ РФ считает необходимым повысить штрафы для банков за нарушение прав клиентов

25 сентября. FINMARKET.RU -РФ настаивает на более жестких штрафах для банков за нарушения при привлечении вкладов, выдаче потребительских кредитов и работе с мобилизованными, заявил вчера журналистам зампред Банка России Алексей Гузнов в кулуарах XXII Международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России.

Правительство РФ ранее поддержало депутатский законопроект, который предлагает взыскивать с банков более жесткиеи установить вилку - до 0,1% и до 1% от собственного капитала (вместо уставного капитала сейчас) за нарушения при привлечении вкладов, выдаче потребительских кредитов и работе с мобилизованными. Документ (N959011-8) был внесен в парламент в июле и принят в первом чтении. В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Ряд крупных банков выразили недовольство законопроектом и направили собственные предложения. Так, Сбербанк предлагает ввести штрафы от 1 млн рублей до 200 млн рублей в зависимости от значимости нарушения. По мнению кредитной организации, они должны быть равными для всех, никак не должны быть привязаны к капиталу.

"Нет, не обсуждается, - сказал Гузнов, отвечая на вопрос, могут ли быть изменения в законопроект ко второму чтению. - Мы с банкирами находимся в диалоге по этому вопросу. Мы, мне кажется, в обсуждении с ними прошли основные развилки, основные параметры. Понятно, что банкам как потенциальным лицам, которые могут попасть под воздействие этой системы, не хотелось бы, чтобы эта система появилась. У нас ровно такая же дискуссия была, когда вводились повышенные штрафы в рамках банковского законодательства за нарушение ПОД/ФТ. Абсолютно, я даже новых аргументов не услышал, некоторый эффект дежавю у меня".

"Банки предложили убрать какие-то законы, какие-то законы уточнить и свести их к каким-то минимальным нарушениям.предложили выстроить некий путь штрафования, что должен быть обязательной такой-то вид проверки", - рассказал Гузнов. При этом он подчеркнул, что попытка предварять решение о применении мер воздействия какими-то процедурами или до этого выстроенными решениями "в значительной степени снизит эффективность надзора".