Число туристических компаний в РФ выросло на 5,2%

25 сентября. FINMARKET.RU - Количество предприятий, работающих в сфере туризма, в России на конец июня составило 81,6 тыс., увеличившись на 5,2% год к году, подсчитали аналитика банка "Точка", пишет "Коммерсант" . Это существенно превышает динамику роста числа компаний в других отраслях - 2,9% год к году. Быстрый рост числа компаний в сфере туризма отражает общую тенденцию последних лет: развитие сферы услуг в России и увеличение популярности поездок по стране.

Согласно Росстату, в средствах размещения в России в январе-июле 2025 года остановились 51,81 млн человек. Год к году значение увеличилось на 6.2%. Но темпы развития отрасли сейчас существенно замедляются. В январе-июле 2024 года количество гостей увеличилось на 11,8%. В 2023 году прирост оценивался в 13,1%.

Тем временем восстанавливается активность на выездных направлениях за счет укрепления рубля и развития авиасообщения.