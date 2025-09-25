.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5443,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3155,69 млрд руб.
25 сентября 2025 года 08:48
Число туристических компаний в РФ выросло на 5,2%
|0
Михаил Терещенко/ТАСС
25 сентября. FINMARKET.RU - Количество предприятий, работающих в сфере туризма, в России на конец июня составило 81,6 тыс., увеличившись на 5,2% год к году, подсчитали аналитика банка "Точка", пишет "Коммерсант". Это существенно превышает динамику роста числа компаний в других отраслях - 2,9% год к году. Быстрый рост числа компаний в сфере туризма отражает общую тенденцию последних лет: развитие сферы услуг в России и увеличение популярности поездок по стране. Согласно Росстату, в средствах размещения в России в январе-июле 2025 года остановились 51,81 млн человек. Год к году значение увеличилось на 6.2%. Но темпы развития отрасли сейчас существенно замедляются. В январе-июле 2024 года количество гостей увеличилось на 11,8%. В 2023 году прирост оценивался в 13,1%. Тем временем восстанавливается активность на выездных направлениях за счет укрепления рубля и развития авиасообщения.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.