Дефицит бюджета РФ в 2026-2028 годах составит 1,6%, 1,2% и 1,3% ВВП

25 сентября. FINMARKET.RU - Дефицит федерального бюджета РФ в 2026 году планируется в размере 1,6% ВВП, в дальнейшем ожидается его снижение до 1,2% ВВП в 2027 году и до 1,3% ВВП в 2028 году. Такие данные привел министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства, где рассматривался проект основного финансового документа страны на трехлетку. "С учетом обозначенных подходов проведения бюджетной политики расходы федерального бюджета составят 44,1 трлн рублей в 2026 году, 46 трлн рублей в 2027 году, 49,4 трлн рублей в 2028 году. Поступление доходов ожидается в размере 40,3 трлн рублей в 2026 году, 42,9 трлн рублей в 2027 году и 45 трлн рублей в 2028 году", - сообщил министр.

"Дефицит федерального бюджета определен в среднем на трехлетний период порядка 1,4% ВВП. Если говорить по годам, то 1,6% ВВП в 2026 году, 1,2% и 1,3% соответственно в 2027 и 2028 годах", - отметил он. По словам Силуанова, такие параметры свидетельствуют о возврате на устойчивую траекторию сбалансированности бюджета, что является залогом финансирования всех государственных обязательств и усиления финансового суверенитета страны.

Текущим законом о бюджете на 2025-2027 годы предусматривается дефицит в следующем году в размере 2 трлн 181,2 млрд руб. (0,9% ВВП), в 2027 году - 2 трлн 761,4 млрд руб. (1,1% ВВП).

В соответствии с новыми проектировками дефицит в 2026 году составит 3,786 трлн рублей, в 2027 году - 3,186 трлн рублей, в 2028 году - 3,514 трлн рублей, следует из пояснительной записки к подготовленному Минфином проекту бюджета, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

Ненефтегазовый дефицит ожидается в 2026 году на уровне 12,705 трлн рублей (было 12,75 трлн рублей), или 5,5% ВВП, в 2027 году - 12,236 трлн рублей (4,8% ВВП), в 2028 году - 13,219 трлн рублей (4,8% ВВП).

Нефтегазовые доходы в 2026 году прогнозируются в объеме 8,919 трлн рублей (3,8% ВВП), в 2027 и 2028 годах они будут на уровне 3,5% ВВП ежегодно - 9,05 трлн рублей и 9,705 трлн рублей соответственно. Базовые нефтегазовые доходы составят в ближайшую трехлетку 8,957 трлн рублей, 8,708 трлн рублей и 8,922 трлн рублей. Таким образом, в 2026 году ожидаются недополученные нефтегазовые доходы на 38,5 млрд рублей (менее 0,1% к ВВП), а в 2027 и 2028 годах - дополнительные на 342,1 млрд рублей (0,1% к ВВП) и 782,6 млрд рублей (0,3% к ВВП) соответственно. Допнефтегазовые доходы будут зачислены в Фонд национального состояния в 2028 и 2029 годах соответственно.

Ненефтегазовые доходы будут расти с 28,430 трлн рублей в 2025 году до 31,365 трлн рублей в 2026 году (на 10,3%), 33,86 трлн рублей в 2027 году (рост на 8%) и 36,165 трлн рублей в 2028 году (+6,8% к 2027 году).

Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная экономика" в 2026 году запланированы в объеме 4,785 трлн рублей с постепенным ростом - до 4,940 трлн рублей в 2027 году и 5,476 трлн рублей в 2028 году.

По расходам на образование и здравоохранение также предусмотрен рост (1,744 трлн рублей, 1,879 трлн рублей, 2,033 трлн рублей и 1,879 трлн рублей, 1 926 трлн рублей, 2,09 трлн рублей, соответственно).

Ассигнования по разделу "Социальная политика" в ближайшие три года будут находиться примерно на одном уровне с небольшими колебаниями - 7,140 трлн рублей, 7,09 трлн рублей и 7,27 трлн рублей.

По разделу "Национальная оборона" в 2026 году предусмотрено 12,605 трлн рублей, в 2027 году - 13,564 трлн рублей, в 2028 году - 13,047 трлн рублей.

На национальные проекты в 2026 году запланированы ассигнования в объеме 6,66 трлн рублей, в 2027 году - 6,716 трлн рублей, в 2028 году - 7,531 трлн рублей.

Финансирование госпрограмм запланировано в размере 33,066 трлн рублей, 33,271 трлн рублей и 35,69 трлн рублей соответственно. В 2025 году ожидается их финансирование на уровне 37,97 трлн рублей.

Условно утвержденные расходы, не распределенные по определенным статьям, в 2027 году составят 1,152 трлн рублей (2,5% ВВП), в 2028 году - 2,469 трлн рублей (5% ВВП).

Основными источниками финансирования дефицита в следующие три года будут госзаимствования. Планы по внутренним заимствованиям Минфин скорректировал в большую сторону, хоть и несущественно. Так, на 2026 год план по объему заимствований вырос с 3,537 трлн до 3,980 трлн рублей, на 2027 год - с 3,626 трлн до 3,794 трлн рублей, прогнозный план на 2028 год составляет 4,579 трлн рублей.

Объем госдолга продолжит расти более высокими, чем ожидалось ранее, темпами: в 2026 году он составит 43,668 трлн рублей (40,029 трлн рублей по предыдущему прогнозу), в 2027 году - 48,432 трлн рублей (44,928 трлн рублей ранее) и достигнет 53,762 трлн рублей в 2028 году. Таким образом, с 17,7% ВВП, в которые госдолг оценивается в текущем году, он вырастет за три года до 19,5% ВВП. Преобладающую долю в нем занимает внутренний долг - 85,7%, 87,1% и 88,2%.

На обслуживание госдолга, в том числе муниципального, в следующие три года предусмотрено 3,9 трлн рублей, 3,758 трлн рублей и 4,523 трлн рублей соответственно.