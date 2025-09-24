Россиян будут защищать от кабалы микрокредиторов

24 сентября. FINMARKET.RU - Депутаты Госдумы в октябре рассмотрят в первом чтении законопроект, ужесточающийк работе микрофинансовых организаций (МФО). Он устанавливает обязательную трехдневную паузу перед выдачей нового микрозайма после погашения предыдущего, а также снижает максимальный уровень переплаты по микрокредиту с 130% до 100%.

Речь идет о защите россиян от попадания в долговую кабалу, для этого нужно убрать с рынка сделки "ростовщического характера", рассказал " Российской газете " председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Мера призвана помешатьпереоформлять старый микрокредит, включая его в тело нового долга на менее выгодных для заемщика условиях. Займы до "зарплаты" никуда не денутся, но рынок микрокредитования станет в большей степени учитывать интересы заемщиков", - отметил он.

По словам Аксакова, снижение максимальной переплаты по микрокредитам с текущих 130% до 100% означает, что с учетом процентов, комиссий и даже штрафных санкций и пеней заемщик не заплатит больше, чем два тела долга.

"Также будет введено правило "один дорогой микрозаем в одни руки". С 2027 года МФО не смогут выдавать клиенту более одного займа с полной стоимостью свыше 100% годовых. А с июля 2026 года будет действовать переходный период, когда микрофинансистам запретят выдавать более двух займов с полной стоимостью более 200%", - добавил депутат.