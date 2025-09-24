.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
24 сентября 2025 года 08:35
АЗС стали ограничивать объемы отпуска бензина
|0
Александр Река/ТАСС
24 сентября. FINMARKET.RU - В некоторых регионах страны АЗС стали ограничивать объемы отпуска бензина либо продавать только дизель. Например, отпускают только 10–20 л на клиента, сообщили "Известиям" участники рынка. Кроме независимых ограничения начали вводить и некоторые крупные нефтяные компании. Так, «Лукойл» на отдельных заправках запретил продавать бензин в канистрах и перестал обслуживать топливные карты. Перебои с поставками коснулись Московской, Ленинградской, Рязанской, Нижегородской и других областей. Причина сложившейся ситуации — в сезонном росте спроса при снижении производства бензина, в том числе в связи с ремонтами НПЗ, говорят эксперты. Кроме того, бензин на бирже стоит дороже, чем в рознице, и малым АЗС его невыгодно продавать. Для сдерживания цен на внутреннем рынке в июле правительство приняло решение временно, до 31 августа, ограничить экспорт бензина для производителей нефтепродуктов, а позже мера была продлена на сентябрь. 23 сентября СМИ сообщили, что профильные ведомства обсуждают продление этого ограничения для всех участников рынка, а также введение запрета на экспорт дизельного топлива до конца 2025 года.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, бензин, АЗС, ограничения
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.