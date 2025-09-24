АЗС стали ограничивать объемы отпуска бензина

24 сентября. FINMARKET.RU - В некоторых регионах страныстали ограничивать объемы отпуска бензина либо продавать только дизель. Например, отпускают только 10–20 л на клиента, сообщили "Известиям" участники рынка.

Кроме независимыхначали вводить и некоторые крупные нефтяные компании. Так, «Лукойл» на отдельных заправках запретил продаватьв канистрах и перестал обслуживать топливные карты. Перебои с поставками коснулись Московской, Ленинградской, Рязанской, Нижегородской и других областей. Причина сложившейся ситуации — в сезонном росте спроса при снижении производства бензина, в том числе в связи с ремонтами НПЗ, говорят эксперты.

Кроме того, бензин на бирже стоит дороже, чем в рознице, и малым АЗС его невыгодно продавать. Для сдерживания цен на внутреннем рынке в июле правительство приняло решение временно, до 31 августа, ограничить экспорт бензина для производителей нефтепродуктов, а позже мера была продлена на сентябрь. 23 сентября СМИ сообщили, что профильные ведомства обсуждают продление этого ограничения для всех участников рынка, а также введение запрета на экспорт дизельного топлива до конца 2025 года.