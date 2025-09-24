Запасы легковых автомобилей в РФ приближаются к норме

24 сентября. FINMARKET.RU - Планомерный рост спроса на авторынке и пересмотр подхода к формированию стоков к осени разгрузилиновых легковых автомобилей. Повторному затовариванию будут препятствовать изменение расчета утильсбора и, как следствие, снижение импорта. Окончательно к норме стоки могут прийти к началу 2026 года, пишет "Коммерсантъ".

Ситуация с затовариванием на российском авторынке, возникшая в конце прошлого года, стабилизируется, рассказали “Ъ” опрошенные дилеры и эксперты. Совокупные запасы новых легковых машин, по подсчетам участников отрасли, не превышают 350 тыс. штук. В январе, по разным оценкам, стоки составляли 600–700 тыс. автомобилей. К октябрю, прогнозирует директор департамента продаж новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов, показатель может снизиться до 280–300 тыс. штук. Этому будут способствовать растущий в последние месяцы спрос и новости о предстоящем изменении расчета утильсбора, считает топ-менеджер. С 1 ноября утильсбор может учитывать и мощность двигателя, что грозит ростом цен на некоторые модели на 2 млн руб.

Замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев уверен, что говорить о затоваренности рынка уже не приходится: запасы импортеров и дилеров сократились до разумных значений и соответствуют текущему спросу. Господин Иванов добавляет, что по некоторым брендам фиксируется определенный дефицит — например, по китайскому Jetour. «Это носит скорее точечный характер и не ведет к росту цен, поскольку спрос перераспределяется в пользу сопоставимых брендов»,— уточняет он.