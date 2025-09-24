Возврат товаров на маркетплейсах могут ограничить

24 сентября. FINMARKET.RU - Министр экономического развития Максим Решетников 23 сентября на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике предложил обсудить возможность введения невозвратных тарифов на отдельные группы товаров, продаваемых через. Такая мера, по его словам, может защитить бизнес от злоупотреблений со стороны потребителей или конкурентов. Комитет пообещал представить перечень таких товаров в ближайшее время и направить его в Минпромторг, пишут "Ведомости"..

«Когда много одежды заказывают, скажем, в Хабаровск, а потом не выкупают, или покупают перед Новым годом, а возвращают после – с подменами и следами ношения, это в итоге закладывается в цену, – пояснил Решетников. – Возникает вопрос, можно ли сделать запрос на невозвратные тарифы по каким-то категориям товаров, как с авиабилетами». По его словам, подобные ограничения стоит обсуждать с бизнесом и Роспотребнадзором, чтобы соблюсти баланс интересов. Министр подчеркнул, что в случае реализации такая мера может способствовать снижению цен на отечественную продукцию.

Сенаторы поддержали идею. Один из участников заседания предложил начать с составления перечня категорий, особенно актуальных в период праздников, таких как 23 февраля, 8 марта и Новый год. Решетников согласился, что до Нового года необходимо найти решение и «оказать реальную поддержку предпринимателям».

Вопрос возвратов регулярно обсуждается участниками рынка. Представитель Wildberries заявил, что компания поддерживает идею диалога и готова обсуждать предложение о применении невозврата к отдельным видам товаров. Но, по мнению компании, подобные меры не должны закрепляться жестко на уровне закона: необходимо сохранять гибкий механизм с учетом позиции регуляторов, в том числе Роспотребнадзора. «Соблюдение баланса между правами покупателя наи интересами продавца является приоритетом», – добавил собеседник, отметив при этом, что доля возвратов в масштабах платформы остается небольшой.

Представитель Ozon сообщил, что маркетплейс также готов участвовать в обсуждении подобных инициатив. «На розничном рынке уже есть примеры невозвратных категорий, мы готовы обсуждать такие механики в онлайне для защиты от мошенничества», – отметил он.