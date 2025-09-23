В магазинах начнут блокировать продажу опасных продуктов и фальсификата

23 сентября. FINMARKET.RU - Фальсификат и другие опасные продукты будут блокировать на кассах при попытке продажи. Такой законопроект разработали депутаты от «Единой России», документ направлен в Минпромторг, который, как пишут «Известия», уже поддержал инициативу.

Поручение ее разработать Совет законодателей российского парламента дал еще весной, а работа над ней велась обеими палатами. Ранее на введении блокировки настаивали в Россельхознадзоре, так как сегодня изъять такую продукцию можно только после получения согласия прокуратуры на проверку и решения суда. Издание пишет о том, как будет работать новая схема борьбы с подделками.

Документом, который есть у «Известий», вносятся поправки в ряд федеральных законов, в том числе «О защите прав потребителей», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». Им предлагается предоставить Роспотребнадзору право немедленно приостанавливать или полностью прекращать продажу продукции, если она потенциально опасна для здоровья.

Согласно законопроекту, в этом случае ведомство будет выносить предписание о прекращении реализации такой продукции, а также в течение 24 часов уведомлять об этом органы прокуратуры. При этом правила и критерии такого решения, доведение его содержания до участников оборота и потребителей будут определены правительством

Кроме того, законопроектом вносится поправка в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ», которая позволит Роспотребнадзору для блокировки опасного товара на кассах использовать государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке (сейчас в систему «Честный знак» включено более 20 товарных групп).

"В настоящее время эффективность системы маркировки составляет 50–60%, так как пока мы не можем использовать ее главный инструмент — блокировку опасных товаров на кассе. Сегодня, чтобы ее реализовать, контролирующие органы должны предпринять ряд действий, на которые потребуется немало времени, — пояснил «Известиям» Сергей Лисовский. — В том числе разослать письма продавцам, производителям, в условиях моратория получить согласие прокуратуры на проведение проверки. Но самое важное, нужно точно понять, в каком магазине находится этот опасный продукт.