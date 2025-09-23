Упаковки продуктов снова теряют вес

23 сентября. FINMARKET.RU - Производители опять снижают размер, показало исследование NTech. Об этом пишет "Российская газета" . Плитки шоколада встречаются уже по 67 грамм, "худеют" даже бургеры в общепите. Общественники называют такую практику "прямым обманом" покупателей и считают, что справедливым решением было бы указывать на ценниках, помимо цены упаковки, стоимость единицы веса/объема.

Если в 2023-2024 гг. шринкфляция (уменьшение размера, веса или объема товара при сохранении цены) постепенно ослабевала, с конца 2024 года тренд уменьшения среднего веса упаковки снова начал нарастать. Динамика среднего веса упаковки за 2-й квартал 2025 года составила минус 3% по отношению ко 2-му кварталу 2024 г.

"Бурный экономический рост закончился, началась новая экономическая реальность, и тренд развернулся в другую сторону - каждый квартал упаковки уменьшаются все больше и больше", - говорит директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов.

Эксперты отмечают массовые случаи уменьшения фасовки в сливочном масле, шоколадных плитках, чае/кофе, кондитерских изделиях, снеках. Читатели РГ зафиксировали уменьшение упаковок и в непродуктовых категориях. Шринкфляция была замечена даже в... бургерах. По утверждению читателей, котлеты в одной из известных сетей фастфуда резко "похудели".

Шринкфляция затрагивает множество категорий товаров (даже недвижимость), но наиболее ярко она проявляется в тех сегментах, где себестоимость сырья составляет значительную часть цены конечного продукта, а также где потребитель наиболее чувствителен к изменению цены, поясняет доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Ильяшенко. Яркий пример - шоколад. Высокая зависимость от мировых цен на какао-бобы делает эту категорию одной из самых уязвимых.

По сути, шринкфляция - это скрытая форма инфляции, которая менее заметна для потребителя, чем прямое повышение цен, говорит Ильяшенко.

Росту шринкфляции, помимо оптимизации роста инфляционных издержек, способствуют также усиление сберегательных настроений на фоне высоких ставок по вкладам и тренд на изменение потребительских привычек: растет сегмент покупателей, которые выбирают упаковки меньшего размера, чтобы можно было сразу съесть или использовать продукт, не храня и не выбрасывая остатки, считает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

В России действует ГОСТ, который устанавливает рекомендованные стандартные веса и объемы для продуктов первой необходимости (сахар, масло, крупы и т.д.), напоминает Ильяшенко. Производитель не обязан ему следовать, но его отклонение лишает права маркировать продукцию знаком ГОСТ, что для некоторых брендов является важным признаком качества. Поэтому наиболее эффективной мерой эксперт видит обязательное указание цены за единицу веса/объема, когда на ценнике крупно указана цена за килограмм или литр и потребитель может легко сравнивать товары разного объема.