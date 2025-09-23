.
23 сентября 2025 года 09:26
Зарплатная гонка больше не по карману.
Дмитрий Рогулин/ТАСС
23 сентября. FINMARKET.RU - Гонка зарплат на российском рынке труда может закончиться, на фоне сложной экономической ситуации компании не готовы больше мотивировать своих сотрудников. Заработки сотрудников российских компаний в 2025 году номинально увеличились на 8,9-9%, но рост реальных доходов при этом оказался в 4 раза ниже, чем было годом ранее, так как всю прибавку к зарплате съела инфляция. Как пишут "Ведомости", к такому выводу пришла консалтинговая фирма в сфере управления Regroup. У многих компаний наблюдается замедление темпов роста выручки по МСФО, а у отдельных игроков этот показатель и вовсе упал. В отдельных случаях работодатели несут убытки. Доля фонда оплаты труда в общей выручке растет. Это становится нерентабельным для бизнеса, но сокращать ее в условиях дефицита кадров и необходимости удерживать сотрудников крайне сложно. Как результат, заработки во многих компаниях продолжают медленно увеличиваться. Regroup также изучила финансовые отчетности компаний по МСФО за первое полугодие 2025 г. Выяснилось, что у многих из них наблюдается замедление темпов роста выручки, а у отдельных игроков этот показатель и вовсе упал. В отдельных случаях работодатели несут убытки. На фоне ухудшения экономических показателей доля фонда оплаты труда (ФОТ) в общей выручке растет. Это становится нерентабельным для бизнеса, но сокращать ее в условиях дефицита кадров и необходимости удерживать сотрудников крайне сложно. Как результат, заработки во многих компаниях продолжают медленно увеличиваться. Но работодатели все чаще задумываются о прекращении зарплатной гонки, которая им больше не по карману.
