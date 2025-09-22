.
22 сентября 2025 года 09:43
Клиентов банков не информируют об изменении ставок по депозитам
22 сентября. FINMARKET.RU - За прошедшую с последнего заседания Центробанка неделю более половины коммерческих банков снизили ставки по вкладам. Но сообщили об этом клиентам, как оказалось, лишь единицы, выяснила "Российская газета". Многие банки публично не информируют об изменении условий, ограничиваясь публикацией документа на сайте. Некоторые выбрали другую стратегию: при фронтальном снижении доходностей по большинству сроков они акцентируют внимание в своих сообщениях лишь на небольшом повышении по одному-двум вкладам. В результате процесс снижения ставок оказывается менее прозрачным для клиентов. Публично банки в основном говорят только о повышении, подтверждает аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко. И практика показывает: если одна кредитная организация предупредила о снижении, это не означает, что аналогичным образом она поступит в следующий раз. В Финуслугах. подтвердили, что не все банки дополнительно анонсируют изменения ставок по вкладам. Часть банков ограничивается публикацией изменений в тарифах, которые размещаются на сайте кредитной организации, и не анонсирует изменения в новостях или каналах в соцсетях. В сентябре из 16 банков, снизивших ставки, лишь 4 проинформировали клиентов об этом на своем сайте в разделе новостей, помимо публикации измененных тарифов в документах. За сентябрь доходность вкладов упала в 16 банках из топ-20 по объему средств населения. С заседания Банка России 12 сентября, на котором совет директоров опустил ключевую ставку с 18% до 17%, - в 11 банках из 20. Средняя максимальная ставка по трехмесячному вкладу составила 15,3% годовых, по полугодовому - 14,28%, по годовому вкладу - 13,05%. С 1 по 19 сентября они снизились на 0,44-0,64% в зависимости от срока, следует из данных Финуслуг.
