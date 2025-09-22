Клиентов банков не информируют об изменении ставок по депозитам

22 сентября. FINMARKET.RU - За прошедшую с последнего заседания Центробанка неделю более половины коммерческих банков снизилипо вкладам. Но сообщили об этом клиентам, как оказалось, лишь единицы, выяснила "Российская газета" . Многиепублично не информируют об изменении условий, ограничиваясь публикацией документа на сайте. Некоторые выбрали другую стратегию: при фронтальном снижении доходностей по большинству сроков они акцентируют внимание в своих сообщениях лишь на небольшом повышении по одному-двум вкладам. В результате процесс снижения ставок оказывается менее прозрачным для клиентов.

Публично банки в основном говорят только о повышении, подтверждает аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко. И практика показывает: если одна кредитная организация предупредила о снижении, это не означает, что аналогичным образом она поступит в следующий раз.

В Финуслугах. подтвердили, что не все банки дополнительно анонсируют изменения ставок по вкладам. Часть банков ограничивается публикацией изменений в тарифах, которые размещаются на сайте кредитной организации, и не анонсирует изменения в новостях или каналах в соцсетях. В сентябре из 16 банков, снизивших ставки, лишь 4 проинформировали клиентов об этом на своем сайте в разделе новостей, помимо публикации измененных тарифов в документах.

За сентябрь доходность вкладов упала в 16 банках из топ-20 по объему средств населения. С заседания Банка России 12 сентября, на котором совет директоров опустил ключевую ставку с 18% до 17%, - в 11 банках из 20.

Средняя максимальная ставка по трехмесячному вкладу составила 15,3% годовых, по полугодовому - 14,28%, по годовому вкладу - 13,05%. С 1 по 19 сентября они снизились на 0,44-0,64% в зависимости от срока, следует из данных Финуслуг.