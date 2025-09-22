Банкиры выступают против вывода на биржу своих ЦФА

22 сентября. FINMARKET.RU -возражают против выпуска цифровых свидетельств на, поскольку не хотят, чтобы Московская биржа выступала и их эмитентом, и площадкой, на которой они размещаются. По словам источника "Коммерсанта" , банки хотят оставить за Московской биржей только статус площадки. По словам главы комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолия Аксакова, все крупнейшие банки, имеющие отношение к выпуску цифровых финансовых активов, выступили против введения цифровых свидетельств на ЦФА. Обсуждение соответствующего законопроекта проходило в Банке России.

Главное опасение банков заключается в том, что эмитенты уйдут с еще не окрепшего цифрового рынка на более емкий традиционный рынок. По словам источника газеты, это не единственная проблема — банки также недовольны самой формой производного инструмента. По их мнению, цифровые свидетельства — это архаичный вид ценных бумаг, который нивелирует преимущества ЦФА. Кроме того, банкиры отмечают, что пока им не предложен бизнес-кейс, при котором обращение ЦФА на бирже через цифровые свидетельства было бы выгодно для клиентов.

Эксперты отмечают, что цифровые свидетельства - это устаревший инструмент, который отнимет у ЦФА все их инновационные преимущества. По мнению МВА-профессора бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексея Войлукова, логичнее было бы изменить закон таким образом, чтобы ЦФА можно было напрямую торговать на бирже.