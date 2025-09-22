.
22 сентября 2025 года 08:57
Банкиры выступают против вывода на биржу своих ЦФА
22 сентября. FINMARKET.RU - Банки возражают против выпуска цифровых свидетельств на ЦФА, поскольку не хотят, чтобы Московская биржа выступала и их эмитентом, и площадкой, на которой они размещаются. По словам источника "Коммерсанта", банки хотят оставить за Московской биржей только статус площадки. По словам главы комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолия Аксакова, все крупнейшие банки, имеющие отношение к выпуску цифровых финансовых активов, выступили против введения цифровых свидетельств на ЦФА. Обсуждение соответствующего законопроекта проходило в Банке России. Главное опасение банков заключается в том, что эмитенты уйдут с еще не окрепшего цифрового рынка на более емкий традиционный рынок. По словам источника газеты, это не единственная проблема — банки также недовольны самой формой производного инструмента. По их мнению, цифровые свидетельства — это архаичный вид ценных бумаг, который нивелирует преимущества ЦФА. Кроме того, банкиры отмечают, что пока им не предложен бизнес-кейс, при котором обращение ЦФА на бирже через цифровые свидетельства было бы выгодно для клиентов. Эксперты отмечают, что цифровые свидетельства - это устаревший инструмент, который отнимет у ЦФА все их инновационные преимущества. По мнению МВА-профессора бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексея Войлукова, логичнее было бы изменить закон таким образом, чтобы ЦФА можно было напрямую торговать на бирже.
