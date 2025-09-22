Крупные банки расширяют прямые платежи за рубеж в инвалюте

22 сентября. FINMARKET.RU - Крупнейшие российскиезапускают новые варианты для проведения трансграничных платежей в иностранных валютах, включая доллар. Например, прямые расчеты по внешнеэкономической деятельности для бизнеса возобновили в Совкомбанке. Об этом "Известиям" рассказали в пресс-службе кредитной организации.

Там уточнили: компании могут отправить платеж в долларах, евро или юанях. Услуга предусматриваетболее чем в 100 стран стоимостью от 0,3% со сроком исполнения от двух рабочих дней. Причем бизнес может купить валюту для будущих платежей заранее. Это снижает валютные риски по сравнению со схемами, где пересчет происходит по курсу в момент трансакции. Механизм действует несмотря на санкции, отметили в финансовой организации.

Другие отечественные банки также расширяют возможности для трансграничных расчетов для бизнеса. В "Сбере" предлагают платежи с комиссией от 0,3%, но не менее 2,5 тыс. рублей. Успешная практика трансакций есть более чем с 90 странами, отмечается на сайте кредитной организации.

В ПСБ в прошлом году запустили инфраструктуру А7, которая позволяет проводить внешнеэкономические расчеты вне зависимости от мировой конъюнктуры и санкционных ограничений, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Там добавили: обороты этого расчетного механизма сегодня превышают 7,5 млрд рублей.

Недавно продукты стали также доступны физлицам. Комиссия за трансграничный перевод составляет ставку по курсу ЦБ РФ + 0,36%. Переводы проходят день в день. А7 также открыла первые офисы в Зимбабве и Нигерии.

Прямые платежи сейчас возможны в Китай, Турцию, Бразилию, Вьетнам, Лаос, Индию, Таиланд и страны СНГ, рассказали в ББР банке. Кредитная организация постоянно работает над расширением платежных возможностей, отметил директор корпоративного блока Александр Киселев. Он добавил, что банк работает с рядом проверенных платежных агентов. Стоимость трансакции варьируется от 1 до 2,5% в зависимости от направления, назначения и размера трансакции.