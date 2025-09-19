.
19 сентября 2025 года 10:13
Иномарки премиум-класса могут подорожать в РФ в 1,5 раза
Валерий Шарифулин/ТАСС
19 сентября. FINMARKET.RU - Увеличение утильсбора, анонсированное Минпромторгом с 1 ноября 2025 года, приведет к дефициту автомобилей в премиальном сегменте и глубокой трансформации авторынка. К такому выводу пришли опрошенные "Известиями" дилеры и частные продавцы. Заменить BMW, Audi, Volvo, Lexus и прочие популярные модели фактически нечем. "Помимо роста цен в премиум-сегменте до 50%, вероятно увеличение стоимости машин и среднего класса - до 30%. Причем это касается как новых, так и подержанных авто", - рассказал владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта "Альянс Тракс" Алексей Иванов. По его мнению, хотя машины среднего класса с моторами мощностью ниже 160 л.с. не подпадают под действие больших ставок утильсбора, общая трансформация рынка скажется и на них. Эксперт не исключает, что цены на отечественный автопром тоже вырастут, но не столь резко. "В среднем ожидаем рост в диапазоне 5-15% в ближайшие 12-24 месяца. Всё будет зависеть от степени локализации, субсидий и госпрограмм", - отметил Иванов. При этом в сегментах локализованных машин может наблюдаться больший рост из-за высокого спроса и ограничений поставок импортных комплектующих. Уже сейчас, в преддверии увеличения ставок утильсбора, к завезенным премиальным иномаркам отмечается повышенный интерес. По данным "Авилон", на 15%, а по информации от "Интерлизинга" - в пределах 10%. Люди пытаются успеть приобрести автомобили. После вступления в силу новых правил вторичный рынок сместится от мощных моделей премиум-сегмента и среднеразмерных кроссоверов к массовым машинам с двигателями 1,4-1,6 л и мощностью до 160 л.с., а также к автомобилям из Китая, которые не подпадают под жесткие ставки утильсбора, полагает директор по маркетингу "Интерлизинга" Мария Габуния. Со вторичного рынка могут исчезнуть популярные премиальные и полноразмерные автомобили с мощными моторами, импортируемые в основном из Южной Кореи. Это BMW X3 и X5, Audi Q7, весь модельный ряд Volvo, а также корейские кроссоверы Hyundai Santa Fe, Palisade, KIA Sorento, Sportage и другие. Новые ставки утильсбора сделают ввоз и продажу этих авто экономически нецелесообразными, считает она.
