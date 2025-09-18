Каковы масштабы влияния санкций на финансовый сектор

.
Антон Новодережкин/ТАСС
18 сентября. FINMARKET.RU - Совокупное воздействие санкционных рисков может снизить потенциал роста банковской системы в перспективе на 1,5-2 п. п. ВВП ежегодно (эквивалентно 3,3-4,3 трлн руб. в текущих ценах) и привести к дальнейшей консолидации сектора, говорится в исследовании "Влияние санкционных ограничений на финансовый и банковский секторы" экспертов Финансового университета при правительстве и РЭУ им. Плеханова, на которое ссылаются "Ведомости". Наиболее уязвимыми точками в условиях санкций стали ограничение трансграничных платежей, заморозка активов и резервов, рост стоимости внешнего и внутреннего заимствования, а также ухудшение условий привлечения финансовых ресурсов, полагают эксперты. И хотя российская банковская система демонстрирует довольно устойчивые результаты и успешно адаптируется к введенным ограничениям, но при этом она показывает тенденцию к концентрации активов, говорится в исследовании. Как отмечает директор Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин, решающую роль играет чрезмерно жесткая денежно-кредитная политика в ответ на санкции: в совокупности с ней накопленные потери в финансовом секторе от увеличения стоимости операций и переориентации расчетных систем могут составлять 1,2-1,5 трлн руб. за последние два года.
Опубликовано Финмаркет
