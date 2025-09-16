Ситуация: в августе фиксировалась не дефляция, а инфляция

16 сентября. FINMARKET.RU - С убранной сезонностью и в пересчете на год в августе фиксировалась не дефляция (о снижении цен месяц к месяцу на 0,4% на прошлой неделе отчитался Росстат), а, напротив,в размере 4,1%. Такие расчеты в опубликованном 15 сентября аналитическом комментарии о ценовой ситуации приводит Центральный банк, пишет "Коммерсант".

В таком измерении августовские темпы роста цен сократились при этом сразу вдвое: в июле показатель составлял 8,4%. Впрочем, на июльское значение сильно повлияла вступившая в силу с 1 июля индексация коммунальных тарифов. Без учета этого повышения картина, по расчетам ЦБ, была бы иной - ускорение месячной сезонно скорректированной инфляции в расчете на год (с. к. г) до 4,1% в августе после 2,2% в июле.

Регулятор отмечает, что в последние месяцы темпы роста цен менялись в основном за счет разовых факторов, показатели же устойчивой инфляции преимущественно оставались в диапазоне 4-6% с. к. г.