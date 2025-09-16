Продажи жилья в регионах Центральной России

16 сентября. FINMARKET.RU - Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в большинстве регионов Центральной России объем ввода жилья по итогам 1-го полугодия в сравнении с январем-июнем 2024 года вырос или снизился незначительно, пишет "Российская газета"

По данным органов статистики, серьезный прирост показали сразу 4 области: на 30% и более было сдано больше домов и квартир в Рязанской и Костромской областях, чуть менее 30% - в Ивановской и Курской.

От 12% до 8% процентов прибавили к прошлому году Ярославская, Орловская и Воронежская области, около 5% - Тверская, более 1% - Смоленская.

В остальных регионах объем ввода упал. Наименее значительно - в Тамбовской и Калужской областях: на 5,7% и 7,4% соответственно. Во Владимирской области сдача строек снизилась на 13%, в остальных регионах - еще больше.

Самое сильное падение зафиксировано в приграничной Брянской области - почти вполовину, на 47,6%. Еще в одном граничащем с Украиной регионе - в Белгородской области - ввод снизился на 21%. В Липецкой области объемы упали почти на 23%, а в Тульской - на 18%.

По данным финансового института развития в жилищной сфере "ДОМ.РФ", в большинстве регионов не распродано около половины выставленных на рынке квартир. В большинстве регионов цена квадратного метра приближается к 100 тыс. руб. или уже превышает ее. Самая дорогая недвижимость - в Тульской области (122,3 тыс.), самая дешевая - в Ивановской (80,5 тыс.).