Иностранные компании регистрируют товарные знаки в РФ

15 сентября. FINMARKET.RU - Ушедшие из России после 2022 года иностранные компании продолжают регистрировать в Роспатенте товарные знаки. Очередные заявки на днях подалиZara и Uniqlo. До этого, в апреле, патентное ведомство зарегистрировало товарные знаки Hyundai, Kia, IKEA и Apple. Тогда же Renault, Carlsberg и Mastercard продлили срок защиты своих знаков. В марте заявку в Роспатент подал бренд Victoria's Secret, а в январе более 50 заявок поступили от сети McDonald's, пишет "Российская газета"

По словам юриста, члена правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дианы Сорк, подача заявок на регистрацию товарных знаков в России не обязательно говорит о том, что иностранные компании планируют возобновить бизнес в России. Это означает лишь то, что они стремятся защитить на ее территории свою интеллектуальную собственность.

Доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Петербурге Линда Рыжих не исключила, что иностранные бренды регистрируют товарные знаки в России для их передачи по лицензионному договору какой-либо российской компании, оставаясь при этом правообладателями.

"То есть им не обязательно возобновлять свою торговую деятельность на нашем рынке. Даже, скорее всего, у них нет такой цели, поскольку сейчас это проблематично в связи с возросшей конкуренцией и повышением барьеров входа в отрасль. Экономически более обосновано просто сохранить контроль над брендом путем его перерегистрации или подачи новых заявок", - пояснила Рыжих.

В то же время у иностранных компаний, безусловно, сохраняется интерес к российскому рынку, считают эксперты. Старший преподаватель кафедры предпринимательства и логистики РЭУ имени Плеханова Анастасия Мельникова уверена, что при нормализации политической обстановки все ушедшие из России крупные бренды непременно захотят вернуться. Проблемой для желающих вернуться в РФ иностранных брендов Мельникова назвала возросшую конкуренцию со стороны российских компаний, которые несколько лет активно занимали освободившиеся ниши, и утраченную лояльность потребителей.