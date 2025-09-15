Операторы спутниковой связи и ТВ защитят сигнал криптографией

Минцифры вводит обязательство защищать линии управления спутниками связи и вещания средствами криптографической защиты информации (СКЗИ).спутниковой связи и вещания должны с марта 2026 г. поставить такое оборудование, предварительно сертифицировав его в ФСБ. Проект соответствующего приказа был опубликован на портале нормативных правовых актов, пишут "Ведомости"

Авторы документа полагают, что "устанавливаемые приказом требования позволят существенно уменьшить вероятность получения несанкционированного доступа к линиям управления спутниками связи и вещания и искажения команд управления ими". Более эффективных мер, чем обеспечение криптографического шифрования, нет, утверждают разработчики.

Это новое требование, подчеркнул представитель Минцифры. Средства шифрования информации должны обеспечить защиту передаваемых по ним команд управления и связи, добавил представитель министерства. "В условиях роста киберугроз возникает необходимость в совершенствовании мер по защите систем управления космическими аппаратами связи и вещания", - добавил он.

За неисполнение требования о защите средств связи и вещания через СКЗИ Минцифры предлагает налагать на операторов спутниковой связи и вещания административную ответственность - штрафы, регулируемые статьей 13.47 КоАП РФ "Нарушение правил использования на территории Российской Федерации спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств". Статья предусматривает штрафы в размере от 10 000 до 30 000 руб. на должностное лицо и от 500 000 до 1 млн руб. на юрлицо.

Требование вводится на шесть лет - до марта 2032 года. Расходы на установку оборудования должны лечь на плечи самих операторов. В первую очередь требования касаются тех, кто управляет искусственными спутниками Земли, среди гражданских это ФГУП "Космическая связь" (ГПКС), АО "Газпром космические системы", АО "Гонец" Роскосмоса и ООО "Бюро 1440", говорит акционер "Ка-интернета" (оператор спутниковой связи) Сергей Пехтерев.