Минпромторг предлагает обновить подсистему АРШИН

12 сентября. FINMARKET.RU -предлагает обновить действующую с 2016 года во ФГИС Росстандарта подсистему, призванную обеспечивать единство измерений, пишет "Коммерсант"

Оператором обновленной ГИС предлагается назначить подведомственный Росстандарту государственный научный метрологический институт. Предполагается, что поправки вступят в силу 1 марта 2027 года - время дается на разработку необходимой для реализации закона нормативной базы.

Существующая подсистема АРШИН "морально устарела", объяснил "Ъ" руководитель сертификационного центра SertCity, член московского подразделения комитета "Опоры России" по сертификации и стандартизации товаров и услуг Вадим Котов. По его словам, сегодня проблемы стандартизации наблюдаются сразу в нескольких отраслях: медицине, телеметрии, квантовых и биотехнологиях, промышленности и экологическом мониторинге.

Оплачиватьсистемы Минпромторг в законопроекте предлагает бизнесу - юрлицам и ИП, которые подают в ГИС данные о своих измерительных приборах: чтобы получить аккредитацию, подтверждающую использование компанией точного измерительного оборудования, им придется заплатить, плата будет взиматься метрологическим институтом.