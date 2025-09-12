.
12 сентября 2025 года 10:53

Минпромторг предлагает обновить подсистему АРШИН

Александра Попова/ТАСС
Александра Попова/ТАСС
12 сентября. FINMARKET.RU - Минпромторг предлагает обновить действующую с 2016 года во ФГИС Росстандарта подсистему АРШИН, призванную обеспечивать единство измерений, пишет "Коммерсант".

Оператором обновленной ГИС предлагается назначить подведомственный Росстандарту государственный научный метрологический институт. Предполагается, что поправки вступят в силу 1 марта 2027 года - время дается на разработку необходимой для реализации закона нормативной базы.

Существующая подсистема АРШИН "морально устарела", объяснил "Ъ" руководитель сертификационного центра SertCity, член московского подразделения комитета "Опоры России" по сертификации и стандартизации товаров и услуг Вадим Котов. По его словам, сегодня проблемы стандартизации наблюдаются сразу в нескольких отраслях: медицине, телеметрии, квантовых и биотехнологиях, промышленности и экологическом мониторинге.

Оплачивать обновление системы Минпромторг в законопроекте предлагает бизнесу - юрлицам и ИП, которые подают в ГИС данные о своих измерительных приборах: чтобы получить аккредитацию, подтверждающую использование компанией точного измерительного оборудования, им придется заплатить, плата будет взиматься метрологическим институтом.


