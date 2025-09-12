.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Минфин: изменение налоговой нагрузки на "Газпром" увязано с тарифными решениями, которые ожидаются с 2026 г.
12 сентября 2025 года 10:53
Минпромторг предлагает обновить подсистему АРШИН
|0
Александра Попова/ТАСС
12 сентября. FINMARKET.RU - Минпромторг предлагает обновить действующую с 2016 года во ФГИС Росстандарта подсистему АРШИН, призванную обеспечивать единство измерений, пишет "Коммерсант". Оператором обновленной ГИС предлагается назначить подведомственный Росстандарту государственный научный метрологический институт. Предполагается, что поправки вступят в силу 1 марта 2027 года - время дается на разработку необходимой для реализации закона нормативной базы. Существующая подсистема АРШИН "морально устарела", объяснил "Ъ" руководитель сертификационного центра SertCity, член московского подразделения комитета "Опоры России" по сертификации и стандартизации товаров и услуг Вадим Котов. По его словам, сегодня проблемы стандартизации наблюдаются сразу в нескольких отраслях: медицине, телеметрии, квантовых и биотехнологиях, промышленности и экологическом мониторинге. Оплачивать обновление системы Минпромторг в законопроекте предлагает бизнесу - юрлицам и ИП, которые подают в ГИС данные о своих измерительных приборах: чтобы получить аккредитацию, подтверждающую использование компанией точного измерительного оборудования, им придется заплатить, плата будет взиматься метрологическим институтом.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, Минпромторг, АРШИН, обновление
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.