Обеспечивать IТ-поддержку собственными силами может только треть компаний РФ

12 сентября. FINMARKET.RU - Только треть российских компаний могут обеспечивать IТ-поддержку собственными силами. А 71% частично или полностью используют внешние ресурсы - подрядчиков или аутсорсинг - из-за дефицита специалистов. Речь идет как о разработчиках собственных решений, так и о тех, кто продолжает работать с уже готовыми решениями внутри компаний - заказчиков IT-услуг. Как пишут "Ведомости" , такие данные следуют из исследования "Инфосистем джет" на основе опроса 120 компаний - потребителей IT-решений из банковского сектора, IТ-индустрии, промышленности и др.

Представитель "Инфосистем джет" также уточнил, что в опросе участвовали малые, средние и крупные. Их распределяли не по выручке, а по числу сотрудников: до 500 сотрудников - малая компания, от 500 до 2000 - средняя, от 2000 человек - крупная.

Среди тех, кто собирает внутренние команды, 38% опрошенных отметили, что их IT-сотрудники работают в компании в среднем от 3 до 5 лет, еще 33% опрошенных заявили, что более 5 лет. В 27% компаний IT-сотрудники работают от 1 года до 3 лет, что может указывать на планомерное обновление команд без резких изменений, добавил представитель "Инфосистем джет". Только 2% отметили, что в их организации есть сотрудники со стажем менее полугода, добавил он.

В 63% опрошенных организаций доля IТ-сотрудников составляет менее 10% от общего штата, говорится в исследовании. Например, 52% респондентов из банковской сферы отмечают, что технический персонал составляет менее 10% команды.

Фактически компании выбирают любых поставщиков IТ-услуг - интеграторов или сервис-партнеров, которые предоставляют поддержку на оборудование и программное обеспечение, уточнил представитель "Инфосистем джет". К интеграторам и сервис-партнерам также обращаются организации, которые при больших объемах хотят отдать часть работы подрядчику, а себе, например, оставить только критически важные сервисы и приложения, говорится в исследовании.

Нехватка специалистов, которые работают в IT-командах компаний, отмечается в разных отраслях.