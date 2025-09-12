.
12 сентября 2025 года 09:50

В Петербурге могут разрешить использовать маткапитал на мебель и бытовую технику

Кирилл Кухмарь/ТАСС
12 сентября. FINMARKET.RU - В Северной столице собираются ввести дополнительные возможности для использования регионального материнского капитала. Предполагается, что его разрешат тратить на мебель и бытовую технику, а также занятия спортом и оздоровительные услуги. Городской парламент приступил к рассмотрению этих инициатив, пишет "Российская газета".

Сейчас маткапитал от города - а это более 213 тысяч рублей - чаще всего расходуют на улучшение жилищных условий, в том числе погашение ипотеки. С начала года так поступили более 20 тысяч семей. На втором месте по популярности- образование детей.

Каждый год в список добавляются новые возможности. Однако, по данным парламентариев, у 44% петербургских многодетных семей все же есть проблема: они не знают, на что потратить региональный маткапитал. В итоге 4,5 млрд рублей, на которые уже получены сертификаты, лежат мертвым грузом. Опросы родителей показали, что им, в частности, хотелось бы обновить интерьер и регулярно посещать фитнес-залы.

Рассматриваются и другие полезные предложения - индексировать остаток маткапитала, а также выдавать его просто деньгами, если сумма не превышает 5 тыс. рублей.


РФ,  СПб,  маткапитал,  использование

 
