Компании пока настороженно относятся к дроблению бизнеса

12 сентября. FINMARKET.RU - Число российских компаний на упрощенной системе налогообложения (УСН), имеющих признаки дробления бизнеса, не уменьшилось по сравнению с концом прошлого года, несмотря на старт амнистии. К таким выводам приходят аналитики "Актион бухгалтерии" (входит в группу "Актион") на основе данных ФНС и госреестров, пишут "Ведомости" . В августе 2025 г. их насчитывалось 421826, что на 2% больше результатов осени прошлого года (412670 юрлиц).

По данным ФНС на 1 января т.г., упрощенной системой в России пользовались 1453248 компаний и ИП. Таким образом, доля потенциальных "дробленцев" среди компаний на УСН, как и в прошлом году, составляет порядка 30%.

Методология расчета базируется на учете ключевых признаков дробления - взаимозависимости компаний или ИП в сочетании с идентичным или похожим видом деятельности. В исследовании речь идет о юрлицах на УСН, у которых есть прямо аффилированные с ними организации (один и тот же директор или совпадение в учредителях). Кроме того, как указано в исследовании, в подсчетах учитывались и ситуации, когда топ-менеджер или владелец регистрировались в качестве ИП при условии совпадения вида деятельности.

Методологию оценки, которую эксперты "Актион бухгалтерии" проводили в прошлом году, опрошенные "Ведомостями" консультанты в налоговой сфере назвали в целом корректной. В ФНС оценили результаты исследования как приблизительные, так как методика не учитывает все косвенные признаки дробления бизнеса.

Заинтересованность бизнеса в амнистии есть, но пока к механизму относятся настороженно, отмечает исполнительный директор "Опоры России" Андрей Шубин. Шубин. По его словам, многие ждут, когда появятся примеры и реальные кейсы, чтобы извлечь ошибки и решить - обеляться или нет.

Предложенная амнистия оказалась востребованной лишь у части бизнеса, говорит член генсовета "Деловой России" Екатерина Авдеева. Некоторыевосприняли ее положительно (об этом, в частности, свидетельствовал рост показателей реорганизации бизнеса в форме объединения), однако многие предприниматели отказались от консолидации из-за неясности механизма, отмечает она.