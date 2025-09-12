.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Минфин: изменение налоговой нагрузки на "Газпром" увязано с тарифными решениями, которые ожидаются с 2026 г.
12 сентября 2025 года 08:25
Компании пока настороженно относятся к дроблению бизнеса
|0
Сергей Фадеичев/ТАСС
12 сентября. FINMARKET.RU - Число российских компаний на упрощенной системе налогообложения (УСН), имеющих признаки дробления бизнеса, не уменьшилось по сравнению с концом прошлого года, несмотря на старт амнистии. К таким выводам приходят аналитики "Актион бухгалтерии" (входит в группу "Актион") на основе данных ФНС и госреестров, пишут "Ведомости". В августе 2025 г. их насчитывалось 421826, что на 2% больше результатов осени прошлого года (412670 юрлиц). По данным ФНС на 1 января т.г., упрощенной системой в России пользовались 1453248 компаний и ИП. Таким образом, доля потенциальных "дробленцев" среди компаний на УСН, как и в прошлом году, составляет порядка 30%. Методология расчета базируется на учете ключевых признаков дробления - взаимозависимости компаний или ИП в сочетании с идентичным или похожим видом деятельности. В исследовании речь идет о юрлицах на УСН, у которых есть прямо аффилированные с ними организации (один и тот же директор или совпадение в учредителях). Кроме того, как указано в исследовании, в подсчетах учитывались и ситуации, когда топ-менеджер или владелец регистрировались в качестве ИП при условии совпадения вида деятельности. Методологию оценки, которую эксперты "Актион бухгалтерии" проводили в прошлом году, опрошенные "Ведомостями" консультанты в налоговой сфере назвали в целом корректной. В ФНС оценили результаты исследования как приблизительные, так как методика не учитывает все косвенные признаки дробления бизнеса. Заинтересованность бизнеса в амнистии есть, но пока к механизму относятся настороженно, отмечает исполнительный директор "Опоры России" Андрей Шубин. Шубин. По его словам, многие ждут, когда появятся примеры и реальные кейсы, чтобы извлечь ошибки и решить - обеляться или нет. Предложенная амнистия оказалась востребованной лишь у части бизнеса, говорит член генсовета "Деловой России" Екатерина Авдеева. Некоторые компании восприняли ее положительно (об этом, в частности, свидетельствовал рост показателей реорганизации бизнеса в форме объединения), однако многие предприниматели отказались от консолидации из-за неясности механизма, отмечает она.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.