Систему госуправления дополнили искусственным интеллектом

11 сентября. FINMARKET.RU - Для повышения эффективности достижения национальных целей развитиявнедрило технологию искусственного интеллекта (ИИ) в ГАС "Управление" - эта система позволяет отслеживать достижения стратегических целей и контролировать взаимосвязи госпроектов. Как рассказали "Коммерсанту" в аппарате "цифрового" вице-премьера Дмитрия Григоренко, в режиме онлайн ИИ-модель анализирует все мероприятия и показатели нацпроектов и госпрограмм, сопоставляя их с показателями национальных целей развития, и помогает выявлять и анализировать связи между госпроектами, в том числе неочевидные.

Применениепризвано упростить и ускорить работу человека, подчеркивают в аппарате чиновника.

ИИ же позволяет сделать это за один день, пояснили в аппарате чиновника. "На сегодняшний день ИИ-модель выявила более 8 тыс. новых связей, все они находятся на верификации. Если ведомство в лице специально назначенных ответственных сотрудников не согласно с найденной взаимосвязью, оно может ее отклонить и направить информацию об этом в Центр проектного менеджмента РАНХиГС на детальный анализ. Таким образом, финальное решение всегда остается за человеком",- говорит собеседник газеты.