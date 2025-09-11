.
11 сентября 2025 года 09:35
Систему госуправления дополнили искусственным интеллектом
Сергей Карпухин/ТАСС
11 сентября. FINMARKET.RU - Для повышения эффективности достижения национальных целей развития правительство внедрило технологию искусственного интеллекта (ИИ) в ГАС "Управление" - эта система позволяет отслеживать достижения стратегических целей и контролировать взаимосвязи госпроектов. Как рассказали "Коммерсанту" в аппарате "цифрового" вице-премьера Дмитрия Григоренко, в режиме онлайн ИИ-модель анализирует все мероприятия и показатели нацпроектов и госпрограмм, сопоставляя их с показателями национальных целей развития, и помогает выявлять и анализировать связи между госпроектами, в том числе неочевидные. Применение ИИ призвано упростить и ускорить работу человека, подчеркивают в аппарате чиновника. ИИ же позволяет сделать это за один день, пояснили в аппарате чиновника. "На сегодняшний день ИИ-модель выявила более 8 тыс. новых связей, все они находятся на верификации. Если ведомство в лице специально назначенных ответственных сотрудников не согласно с найденной взаимосвязью, оно может ее отклонить и направить информацию об этом в Центр проектного менеджмента РАНХиГС на детальный анализ. Таким образом, финальное решение всегда остается за человеком",- говорит собеседник газеты.
.
Ключевые слова: Россия, правительство, ИИ, госуправление
