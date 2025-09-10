Топливный кризис в регионах набирает обороты

.
10 сентября. FINMARKET.RU - Всё больше регионов России сталкиваются с дефицитом бензина — перебои с поставками топлива фиксируются уже более чем в 10 субъектах, пишут "Известия". Если ранее проблемы отмечались на Дальнем Востоке и в Саратовской области, то теперь о дефиците и вынужденной приостановке работы независимых АЗС сообщают в Нижегородской, Ростовской, Рязанской областях и в Крыму. Владельцы местных сетей говорят, что некоторые НПЗ не отгружают 92-й и 95-й бензины уже несколько недель. Основная причина — сезонное повышение спроса на топливо и рост активности туризма. Негативно влияют на ситуацию и растущие цены на бензин в опте, отмечают эксперты. В ряде регионов России дефицит бензина уже привел к вынужденной приостановке работы некоторых независимых АЗС. Об этом "Известиям" сообщают участники рынка. "На российском рынке топлива, действительно, наблюдаются определенные сложности. В первую очередь сейчас это нехватка высокооктановых бензинов, которая обусловлена системным дисбалансом между производственными возможностями и существующим спросом, фактором сезонности и рядом иных причин. Поступает информация о перебоях с поставками на АЗС в ряде регионов, что может приводить в том числе к закрытию заправок", — сказал "Известиям" президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов. По его словам, это в первую очередь касается Центральной России, юга страны, Поволжья и Дальнего Востока. Случаи локального дефицита бензина были зафиксированы в более 10 субъектах РФ, отметили в НТС. "Мы и наши коллеги столкнулись с перебоями в поставках 92-го и 95-го бензинов. Это повлекло даже временную приостановку работы ряда заправочных станций. Кто-то не работает "от бензовоза до бензовоза", кто-то "замотал пистолеты" уже длительное время. В целом уже несколько недель ряд АЗС не могут получить отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). О проблемах с поставками топлива сообщают участники рынка всё большего числа регионов, — уточнила член Российского топливного союза (РТС), управляющий партнер сети АЗС GP Vympel Екатерина Савкина. Есть случаи приостановки работы АЗС и в Крыму, отметил в разговоре с "Известиями" гендиректор компании "Мосрегионгаз" Герман Колотов. По его словам, перебои с поставками топлива особенно касаются городских заправок с небольшими объемами хранения. О дефиците топлива и приостановке работы заправок сообщили газете и собеседники в Ростовской и в Нижегородской областях. Кроме того, на ограничения в продаже бензина и дизельного топлива на АЗС жаловались также жители Рязанской области. В Минэкономразвития региона разъяснили, что ситуация обусловлена сезонными факторами. С растущей нехваткой бензина столкнулись Приморье и другие регионы Дальнего Востока. Здесь причина кроется в том, что к концу августа регион столкнулся с увеличением вдвое потока туристов. Также на обеспечении макрорегиона отразились сокращение выпуска расположенными в ДФО нефтеперерабатывающими заводами. При этом, как отметил источник "Известий" в отрасли, нынешняя модель биржевых торгов провоцирует рост цен. Желающих купить топливо на бирже — больше тысячи, а предлагаемые на отдельных базисах объемы крайне малы. Сегодня установлен норматив для нефтяников — 15% бензина от общего объема производства. В результате все партии распродаются мгновенно, а покупают их единицы, отмечает собеседник. Нефтяным компаниям зачастую выгоднее продавать свой товар зарубеж, так что идея повысить нормативы поддержки у крупного бизнеса не вызывает, уточняет источник. Для сдерживания цен на внутреннем рынке в июле правительство приняло решение временно, до 31 августа 2025 года, ограничить экспорт бензина для производителей нефтепродуктов, а позже мера была продлена на сентябрь.
