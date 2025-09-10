.
INTERFAX.RU
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Правительство закрепило платформенный подход к IT
|0
Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
10 сентября. FINMARKET.RU - Белый дом утвердил новую модель управления государственными IT, предусматривающую системный подход властей к созданию цифровых продуктов и систем, пишет "Коммерсантъ". Как рассказали “Ъ” в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко, премьер-министр Михаил Мишустин подписал пакет нормативных актов, закрепляющий за Центром экспертизы и координации информатизации (ЦЭКИ) роль единого функционального заказчика (условного аудитора проектов), а за ФКУ "Гостех" — статус единого технического заказчика (будет определять, как именно будут сделаны информсистемы). Власти рассчитывают, что новый подход позволит повысить эффективность бюджетных расходов на IT и "профессионализирует" госзаказ в этой сфере.
Опубликовано Финмаркет
Ключевые слова: РФ, ИТ, управление, модель
