Производители электроники жалуются на обход правил госзакупок

9 сентября. FINMARKET.RU - Российские производители электроники сталкиваются с нарушениями в госзакупках. Заказчики объединяют товары с отечественными аналогами, что позволяет закупать импортную технику. Эксперты указывают, что рынок требует изменения регулирования и усиления поддержки российских производителей, пишет "Российская газета"

Согласно опросу консорциума "Вычислительная техника" (АНО "ВТ"), большинство респондентов считают смешанные лоты основным барьером для реализации национального режима в госзакупках.

В Минпромторге рассказали, что проблематика "смешанных лотов" отмечена не только в секторе вычтеха, с аналогичной жалобой обратились также производители охранных и пожарных систем безопасности. "Учитывая, что основным разработчиком постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" является Минфин России, Минпромторгом России подготавливаются предложения по установлению ограничений по смешению лотов в части радиоэлектронной продукции для представления в Минфин", - отмечают в Минпромторге.

Руководитель департамента продуктовых решений "Инферит Техника" Андрей Ильичев отметил, что практика использования смешанных лотов - нарушение законодательства, направленного на импортозамещение и поддержку отечественного производителя. Она подрывает стратегию построения технологического суверенитета и, несмотря на заявленные государством меры поддержки, лишает российских производителей реального шанса на победу в закупках. По мнению эксперта, это ведет к искажению рыночной среды, снижению инвестиций в российский R&D (процесс исследования и разработки) и сохранению зависимости от импорта. Как рассказали в производителе электроники Fplus, имеющееся на сегодняшний день количество нарушений - это следствие недостаточно жестких мер контроля.