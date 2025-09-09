Объем венчурных инвестиций в 1-м полугодии вырос до $78 млн

9 сентября. FINMARKET.RU - Российскийв первом полугодии 2025 г. показал разнонаправленную динамику: количество сделок снизилось относительно того же периода 2024 г. на 27% с 74 до 54, но объем инвестиций вырос на 86% с $46 млн до $78 млн. Средний чек одной инвестиции увеличился с $600 000 до $1,4 млн. Такие данные приводятся в отчете фонда Dsight "Венчурная Евразия", подготовленном при поддержке Б1, Московского венчурного фонда и Газпромбанка, пишут "Ведомости"

За первое полугодие 2024 г. венчурный рынок вырос на 31% год к году до $46 млн, по оценке Dsight. В то же время, по данным аналитической платформы Venture Guide, объем российского венчура за весь 2024 год составил $91,7 млн, что на 23% меньше показателя 2023 г.

Снижение ставки станет одним из драйверов венчурного рынка, отметил партнер департамента финансового консультирования ДРТ Максим Толкачев. Тогда венчурные вложения станут привлекательнее долговых инструментов, которые сегодня дают более 15% годовых. Как подчеркивает эксперт, на рынок будут влиять и макрофакторы - инфляция, экономическая стабильность и доступ к международным рынкам. Смещение акцента с ранних стадий на крупные сделки и deeptech - это не временная мера, а естественный этап эволюции рынка, ускоренный дорогими деньгами и политикой технологического суверенитета. По мнению Толкачева, важным условием возобновления IPO станет успешность первых пилотных размещений: если несколько компаний выйдут на биржу с ростом котировок, это откроет дорогу другим. В 2026 году он ожидает 3-5 заметных IPO российских технологических компаний. При этом основной стратегией выхода для инвесторов останется M&A через продажу стратегам.