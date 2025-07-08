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08 июля 2025 года 09:25
Минэкономразвития оценило результативность работы ОЭЗ
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Артем Геодакян/ТАСС
8 июля. FINMARKET.RU - Минэкономразвития оценило результативность работы особых экономических зон (ОЭЗ) в 2024 году: их эффективность остается довольно высокой — около 90%, хотя и несколько ниже значений прошлых лет. Тенденции развития ОЭЗ также сохраняются: показатели инвестиций их резидентов растут (1,2 трлн руб. в 2024 году), а уплаченные резидентами налоги превышают объем льгот и затраты государства на создание преференциальных зон, пишет "Коммерсант". Из 50 ОЭЗ эффективными за 2024 год признано 28 территорий с префрежимами, а с момента создания таких зон - 30. Так, до оценки в 100% и за год, и за все время работы "доросли" в основном давно действующие ОЭЗ - "Тольятти" в Самарской области, "Алабуга" в Татарстане, "Ступино-Квадрат" в Мособласти и "Технополис" в Москве, а также "Иваново" в Ивановской области, созданная в 2021 году. Тенденции развития ОЭЗ сохраняются: показатели инвестиций их резидентов растут (1,2 трлн рублей в 2024 году), а уплаченные резидентами налоги превышают объем льгот и затраты государства на создание преференциальных зон.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, ОЭС, эффективность
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