Почему общепит вынужден повышать цены

7 июля. FINMARKET.RU - В среднем 33% затрат в итоговой стоимости блюд у российских ресторанов в июне этого года приходилось на продукты питания. Такие данные приводит сервис доставки "Чиббис" на основе опроса 475 точек общепита, пишут "Ведомости" . Остальные расходы перераспределяются между оплатой труда, техническим оснащением, арендой помещений, налогами, маркетингом.

Расчеты "Чиббиса" подтверждают и некоторые опрошенные "Ведомостями" участники рынка. Чтобы компенсировать расходы, рестораторы вынуждены поднимать цены на блюда. При этом закупочные цены, как говорят некоторые опрошенные "Ведомостями" рестораторы, выросли еще сильнее.

Лидеры ресторанов быстрого обслуживания также вынуждены повышать цены на топовые позиции, говорит гендиректор компании "Infoline-аналитика" Михаил Бурмистров.

При такой доле затрат на продукты ресторанам сложно быть прибыльными, указывает директор по маркетингу и продукту "Чиббиса" Александр Якимец. Бурмистров с этим согласен. По его словам, операторы рынка общественного питания сдерживают рост стоимости конечной продукции для потребителя, частично компенсируя повышение закупочных цен собственной маржей. В итоге сети по-разному стараются оптимизировать расходы, говорят эксперты.

По словам Бурмистрова, увеличение цен стало одним из факторов замедления динамики развития рынка общепита в физическом и денежном выражении.