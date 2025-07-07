Взыскать долг и получить деньги можно будет не выходя из дома

7 июля. FINMARKET.RU - Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение пакет законопроектов, предусматривающих создание Единого государственного реестра исполнительных документов. Это позволит полностью перенести в электронный формат процедуру взыскания долгов. Граждане смогут направлять исполнительные листы через портал "Госуслуги" не только судебным приставам, но и в банки, и на работу должникам, пишет "Российская газета"

Как подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, подготовленный Минюстом пакет законопроектов направлен на создание и обеспечение работы принципиально новой системы принудительного исполнения судебных актов и актов других органов - Единого государственного реестра исполнительных документов.

Согласно пояснительной записке к одному из проектов, использование реестра устранит потребность в физическом перемещении документов, так как они будут формироваться исключительно в электронном виде. Проще говоря, гражданам уже не придется получать на руки исполнительные листы и ходить с ними по инстанциям. И можно быть уверенным, что лист не залежится где-то под сукном или в долгом ящике (как иногда происходит с бумагами).

"Одна из главных особенностей реестровой модели принудительного исполнения заключается в повышении прозрачности предъявления и исполнения исполнительных документов, - рассказывает Груздев. - Предъявление каждого документа к исполнению будет фиксироваться в Реестре. Взыскатели и должники также смогут отслеживать процесс исполнения документа с помощью Единого портала государственных услуг".

Кроме того, продолжает Груздев, появится возможность предъявления документа в банк, работодателю и судебному приставу-исполнителю через личный кабинет на Едином портале госуслуг.

"При этом возможность обратиться с заявлением об исполнении непосредственно в соответствующий орган или организацию будет сохранена", - сказал председатель правления Ассоциации юристов России.

По закону взыскатель может и сам обратиться в банк или на работу к должнику. При условии, конечно, если он знает, в каком банке есть счета у должника или где тот работает. Сегодня с исполнительным листом надо прийти лично в банк. В будущем сохранится и возможность личных визитов, если кому-то так удобней. Но, в принципе, взыскать долг и получить деньги можно будет не выходя из дома.