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07 июля 2025 года 09:38
Взыскать долг и получить деньги можно будет не выходя из дома
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Руслан Яроцкий/ТАСС
7 июля. FINMARKET.RU - Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение пакет законопроектов, предусматривающих создание Единого государственного реестра исполнительных документов. Это позволит полностью перенести в электронный формат процедуру взыскания долгов. Граждане смогут направлять исполнительные листы через портал "Госуслуги" не только судебным приставам, но и в банки, и на работу должникам, пишет "Российская газета". Как подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, подготовленный Минюстом пакет законопроектов направлен на создание и обеспечение работы принципиально новой системы принудительного исполнения судебных актов и актов других органов - Единого государственного реестра исполнительных документов. Согласно пояснительной записке к одному из проектов, использование реестра устранит потребность в физическом перемещении документов, так как они будут формироваться исключительно в электронном виде. Проще говоря, гражданам уже не придется получать на руки исполнительные листы и ходить с ними по инстанциям. И можно быть уверенным, что лист не залежится где-то под сукном или в долгом ящике (как иногда происходит с бумагами). "Одна из главных особенностей реестровой модели принудительного исполнения заключается в повышении прозрачности предъявления и исполнения исполнительных документов, - рассказывает Груздев. - Предъявление каждого документа к исполнению будет фиксироваться в Реестре. Взыскатели и должники также смогут отслеживать процесс исполнения документа с помощью Единого портала государственных услуг". Кроме того, продолжает Груздев, появится возможность предъявления документа в банк, работодателю и судебному приставу-исполнителю через личный кабинет на Едином портале госуслуг. "При этом возможность обратиться с заявлением об исполнении непосредственно в соответствующий орган или организацию будет сохранена", - сказал председатель правления Ассоциации юристов России. По закону взыскатель может и сам обратиться в банк или на работу к должнику. При условии, конечно, если он знает, в каком банке есть счета у должника или где тот работает. Сегодня с исполнительным листом надо прийти лично в банк. В будущем сохранится и возможность личных визитов, если кому-то так удобней. Но, в принципе, взыскать долг и получить деньги можно будет не выходя из дома.
Опубликовано Финмаркет
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