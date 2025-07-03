Минпромторг готовит новый налог для поддержки важных отраслей

3 июля. FINMARKET.RU - Власти планируют ввести новый платеж - промышленный сбор в критически важных отраслях. За счет собранных средств обещано финансировать специальные фонды для поддержки важных для государства сегментов промышленности, прежде всего электроники, пишет "Коммерсант" . Предполагается, что новый платеж будет отчасти похож на действующий в автопроме утильсбор. Он коснется производителей и импортеров промышленной продукции - при этом российским предприятиям платеж будет компенсироваться. Список продукции, в отношении которой будет действовать промышленный сбор, пока обсуждается - в Минпромторге не исключают, что речь пойдет не только об электронике.

Предполагается, что новый платеж будет похож на утилизационный сбор, действующий в сфере автопрома. Но в отличие от утильсбора, который имеет целевое назначение, новый платеж, как пояснил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, может носить более общий характер, то есть он будет не компенсацией расходов, а мерой поддержки.

Председатель правления ГК "Аквариус" Алексей Калинин полагает, что при введении платежа по аналогии с утильсбором большого его вклада в рост себестоимости продукции микроэлектроники не ожидается. По оценке Калинина, при введении минимального сбора, например в размере 10% от стоимости продукции, за пять лет его общая сумма составит свыше 600 млрд рублей, при этом четвертая часть этих средств вернется российским производителям. При дифференцированном в зависимости от вида продукции сборе поступления от него могут быть и больше. "Новшество создаст условия для более справедливой конкуренции с иностранными компаниями", - отметил эксперт