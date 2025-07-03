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03 июля 2025 года 08:53
Минпромторг готовит новый налог для поддержки важных отраслей
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Николай Галкин/ТАСС
3 июля. FINMARKET.RU - Власти планируют ввести новый платеж - промышленный сбор в критически важных отраслях. За счет собранных средств обещано финансировать специальные фонды для поддержки важных для государства сегментов промышленности, прежде всего электроники, пишет "Коммерсант". Предполагается, что новый платеж будет отчасти похож на действующий в автопроме утильсбор. Он коснется производителей и импортеров промышленной продукции - при этом российским предприятиям платеж будет компенсироваться. Список продукции, в отношении которой будет действовать промышленный сбор, пока обсуждается - в Минпромторге не исключают, что речь пойдет не только об электронике. Предполагается, что новый платеж будет похож на утилизационный сбор, действующий в сфере автопрома. Но в отличие от утильсбора, который имеет целевое назначение, новый платеж, как пояснил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, может носить более общий характер, то есть он будет не компенсацией расходов, а мерой поддержки. Председатель правления ГК "Аквариус" Алексей Калинин полагает, что при введении платежа по аналогии с утильсбором большого его вклада в рост себестоимости продукции микроэлектроники не ожидается. По оценке Калинина, при введении минимального сбора, например в размере 10% от стоимости продукции, за пять лет его общая сумма составит свыше 600 млрд рублей, при этом четвертая часть этих средств вернется российским производителям. При дифференцированном в зависимости от вида продукции сборе поступления от него могут быть и больше. "Новшество создаст условия для более справедливой конкуренции с иностранными компаниями", - отметил эксперт
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, Минпромторг, налог
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