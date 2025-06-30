Бизнес в 1,5 раза снизил инвестиции в проекты с защитой капвложений

30 июня. FINMARKET.RU - В 2024 году компании уменьшили объем инвестиций в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) почти в 1,5 раза - до 960 млрд рублей, заявили "Известиям" в пресс-службе Минэкономразвития. Годом ранее объем таких инвестиций превысил 1,4 трлн.

Всего же за время действия механизма (с 2020 года) проинвестировали 2,9 трлн рублей из целевых 4,4 трлн, уточнил замминистра экономического развития Мурат Керефов.

"Это проекты из самых разных сфер: производство выпечки, комбинаты точного литья, теплицы и мясное производство, горно-обогатительные комбинаты, транспортные узлы. Создано более 36 тыс. рабочих мест. Уже окончательно введены в эксплуатацию 14 проектов на сумму более 142 млрд рублей", - сообщил он "Известиям".

Одна из причин снижения инвестиций в рамках- это высокая база предыдущих лет. В 2023 году спрос на механизм был повышенным, обратил внимание генеральный директор "Запуск Групп" Алексей Равинский. Тогда механизм полноценно перезапустили после внесения значимых изменений, заявили "Известиям" в пресс-службе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Его сделали более привлекательным для бизнеса благодаря налоговым вычетам.

В 2024 г интерес к этому инструменту также должен был быть высоким. Ведь проекты СЗПК освобождаются от повышения налоговых ставок, которые были приняты в прошлом году и заработали с 2025 г. Однаковсё равно сократились - из-за высокой ключевой, пояснил Равинский. В прошлом году ее постепенно поднимали с 16% до рекордного 21%. Еще более высокие рыночные ставки снизили рентабельность долгосрочных вложений, сделав многие проекты менее привлекательными с финансовой точки зрения, отметил эксперт. То есть, даже несмотря на масштабные льготы, компании всё равно не торопятся вкладываться в долгосрочное развитие. Из-за этого экономика только сильнее замедляется.

"Тем не менеепо-прежнему заинтересован непосредственно в СЗПК как в механизме, который обеспечивает, в частности, стабильные условия для инвестиционных проектов на достаточно длинном горизонте - а именно стабильность и предсказуемость сейчас особенно востребованы", - отметили в РСПП.