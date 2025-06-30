Внешнеторговая статистика указывает на инерционное снижение экспортных доходов, а структура спроса на валюту со стороны бизнеса демонстрирует все более выраженный разрыв с импортной динамикой, пишет "Коммерсант", ссылающийся свежую записку аналитиков Газпромбанка "Экономика России в 2025: ставкам - вниз".

По их оценкам, в 2025 году профицит текущего счета может сократиться почти вдвое - до $35-40 млрд с $65,1 млрд годом ранее. Масштабный сдвиг объясняется прежде всего снижением экспортных цен: для нефти Urals он скорректирован с $68 до $57 за баррель, что ведет к падению экспорта на 7-8% в годовом выражении. Импорт более устойчив и сократится лишь на 2-3%. Таким образом, внешнеторговый баланс теряет устойчивость. Поддержка курса рубля со стороны экспортеров ослабевает, но с марта рубль аномально укрепляется. Это укрепление сопровождается сокращением продаж валюты экспортерами, которые ранее были синхронны.