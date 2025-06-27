Проблема неплатежей становится более явной

27 июня. FINMARKET.RU - Проблема неплатежей из-за аномально высокой ставки Центробанка становится все более явной. Об этом говорит рост кредиторской задолженности предприятий, а также резкий скачок долгов по зарплате. Объем неплатежей в экономике может нарастать, поскольку символическое снижение ставки ЦБ вряд ли улучшит ситуацию в экономике, пишет "Независимая газета".

Об опасности нарастания неплатежей в российской экономике независимые экономисты предупреждали еще летом прошлого года. Купировать разрастание взаимных неплатежей, судя по всему, так и не удалось. С середины 2024 года наметилось ускорение роста просроченной кредиторской задолженности предприятий – как по экономике в целом, так и по отдельным секторам. В 2025 году масштабных скачков объема просроченной кредиторской задолженности предприятий пока не наблюдалось – при этом он медленно, но устойчиво продолжает расти, и динамика его остается более высокой, чем в 2021, 2022, 2023 годах и примерно соответствует динамике прошлого года, отмечается в новом отчете Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Негативная динамика просроченной кредиторской задолженности наблюдается по широкому кругу отраслей, но пока нельзя сказать, что этот прирост задолженности затрагивает большинство отраслей. Ухудшение ситуации с неплатежами является достаточно массовым, но все же не фронтальным, считают в ЦМАКП. По последним данным, 13 отраслей из анализируемых 37 сталкиваются с усилением зависимости формирования оборотного капитала от возможности наращивать кредиторскую задолженность. В список пострадавших отраслей эксперты пока относят: добычу угля, ремонт и монтаж машин и оборудования, металлургию, складское хозяйство, растениеводство и животноводство, электро-, газо-, пароэнергетику, нефтепереработку, добычу сырой нефти и природного газа, производство автотранспортных средств, железнодорожное, судо- и авиастроение, производство металлоизделий и другие.

Концентрацию неплатежей в отдельных отраслях эксперты объясняют тем, что после начала СВО российскаяфактически разделилась на две части. "С 2022 года произошло резкое разделение российской экономики – та часть, которая прямо или косвенно под госсубсидиями, господдержкой и дотациями, продолжает расти. А вся остальная интегрально снижается", – отмечает финансовый аналитик Павел Рябов (Telegram-канал Spydell_finance). По его расчетам, с последнего квартала 2021 года по первый квартал 2025 года весь рост российской экономики обеспечили лишь четыре сектора: обрабатывающее производство, финансы, строительство, госуправление и обеспечение военной безопасности. "Остальные 16 секторов российской экономики интегрально находятся в минусе за последние 3–4 года и демонстрируют очень слабое изменение с 2019 года в пределах +2%", – говорит Рябов. В драйверах роста основную роль играет государство через бюджетный импульс, транслируемый в оборонный комплекс, в строительство и даже в финансы через льготные кредиты.

Симптомом нарастающих проблем является и ускорившийся в мае рост долгов по зарплате, пишут "НГ". Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец мая 2025 года составила 1,7 млрд руб., и она выросла по сравнению с предыдущим месяцем на 12,2%, сообщил в среду Росстат. Почти весь этот зарплатный долг возник из-за отсутствия у организаций собственных средств.

Намеки чиновников на снижение ставки ЦБ в этом году вселяют некий оптимизм на улучшение ситуации. Однако в Госдуме эти надежды считают не вполне оправданными. "Снижение ключевой ставки на 1% мало повлияет на экономическое поведение субъектов хозяйствования. Ставки по депозитам снизятся на 1–2 процентных пункта, возможно такое же снижение и по кредитным ставкам. Но кредит по ставке 23% остается таким же недоступным, как и по ставке 25%", – говорит экономист, депутат Госдумы Оксана Дмитриева. По ее словам, недоступность кредита привела к вымыванию оборотных средств, свертыванию инвестиционных программ.