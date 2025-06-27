Закон о маркетплейсах одобрен Кремлем и показан рынку

27 июня. FINMARKET.RU - Минэкономразвития доработалоо платформенной экономике ("закон о маркетплейсах"). Его финальная версия разослана участникам рынка, уже получила одобрение Государственно-правового управления (ГПУ) президента и, вероятнее всего, в понедельник будет вынесена на рассмотрение комиссии правительства по законопроектной деятельности, пишет "Коммерсант"

Инициатором разработки документа является вице-премьер - глава аппарата Белого дома Дмитрий Григоренко. В секретариате чиновника подтвердили, что законопроект находится в высокой степени готовности и обсужден в рабочих группах регуляторной гильотины. "В новой редакции учтены интересы рынка, с которым проект обсуждался,- и при этом сохранена идеология введения регулирования, которое обеспечит поступательное и системное развитие платформенной экономики",- сказал собеседник "Ъ".

В финальной версии документа разработчик исключил обязанность платформ указывать в карточке товара информацию, что товар подлежит обязательному подтверждению соответствия (сертификации, декларированию соответствия стандартам и т. п.). Кроме того, скорректирован порядок предоставления скидок. Так, из документа исключена норма о регулировании предоставления скидок за счет платформ, в том числе требование получать активное согласие на скидки.

Финальная версия документа предполагает перенос на год срока вступления в силу инициативы - с 1 марта 2027 года вместо 1 марта 2026 года.

Участники рынка неоднозначно отнеслись к подготовленному документу. "Данная версия законопроекта является компромиссной, однако есть вопросы, которые со стороны рынка сохраняют запрос на продолжение обсуждения, даже внутри Ассоциации компаний интернет-торговли. При этом почти все замечания и предложения в тексте документа были учтены", - говорит президент АКИТ Артем Соколов.