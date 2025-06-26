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26 июня 2025 года 09:44
Предложения по оптимизации льгот по страхвзносам для МСП представят в апреле 2026 г.
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Сергей Фадеичев/ТАСС
26 июня. FINMARKET.RU - Власти проанализируют эффективность применения пониженных страховых взносов субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) и представят в правительство предложения по их оптимизации. Такое поручение дал премьер РФ Михаил Мишустин по итогам правкомиссии по вопросам развития МСП, прошедшей в мае, пишут "Ведомости". Ответственными исполнителями обозначены Минфин, Минэк, Минтруд и ФНС, срок исполнения - 20 апреля 2026 г. Сейчас самые преференциальные условия по страховым взносам у компаний в сфере IT - они платят 7,6% со всего фонда оплаты труда независимо от размера бизнеса. Также льготы по страховым взносам есть у участников преференциальных режимов - например, у резидентов территорий опережающего развития и особых экономических зон Дальнего Востока, Крыма, Калининградской области тариф также равен 7,6% в течение 10 лет после регистрации. Кроме того, с 2025 г. ставка 7,6% действует для МСП из некоторых отраслей обрабатывающей промышленности по перечню ОКВЭД правительства (например, это производство продуктов питания, одежды, фармсубстанций, промматериалов, готовых металлических изделий, бытовых приборов, транспортных средств и оборудования, мебели). Общая ставка страховых взносов для компаний, подпадающих под критерии МСП (выручка до 2 млрд руб., число сотрудников до 250 человек), составляет 15% с зарплаты, превышающей 1,5 МРОТ (33 660 руб. в этом году). Часть зарплаты ниже 1,5 МРОТ облагается по стандартной ставке 30%. Ранее порог по льготе был ниже и составлял 1 МРОТ (мера была введена в качестве поддержки компаний во время пандемии). Минэкономразвития подтверждает получение такого поручения, детали будут прорабатываться с заинтересованными ФОИВ, сообщил "Ведомостям" представитель этого министерства. Минфин и Минэкономразвития обсуждают отмену неэффективных льгот, говорил министр финансов Антон Силуанов в ходе макроэкономической сессии ПМЭФа. "Скоро вы увидите предложения", - подчеркнул он, добавив, что налоговые льготы - это те же расходы.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, правительство, МСП, страхвозносы, оптимизация
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