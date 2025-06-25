Российские виноделы смогут продавать свою продукцию онлайн

Российские виноделы смогут продавать свою продукцию. С таким предложением вышла Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). В обращении к вице-премьеру - главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко (письмо есть в распоряжении "Российской газеты" , в аппарате Григоренко подтвердили его получение) представители индустрии предложили создать реестр продавцов, производителей и виноделов, которые смогут продавать российскоеонлайн. При этом подтверждение личности покупателя будет проходить через биометрию.

"Запрет на доставку алкоголя появился в 2007 году, и на тот момент он был оправдан, - поясняет глава АКИТ Артем Соколов. - Тогда не существовало технологий, позволяющих контролировать этот оборот в онлайне. Да и сам рынок был нецивилизованный, он, по сути, находился в зачаточном состоянии". С тех пор, по словам Соколова, рынок вырос в 300 раз. Более 80% предприятий общественного питания или магазинов продуктов питания предлагают свои услуги с доставкой. Это очень сильно поменяло клиентское поведение, поэтому люди даже не задумываются, когда что-то заказывают, - они предполагают, что им все это должны привезти. "Мы подумали, что сегодня есть возможности при помощи технологий, в первую очередь Единой биометрической системы (ЕБС), которая уже позволяет выдавать кредиты, проводить сделки с недвижимостью и т.д., оформлять сделки по продаже алкоголя онлайн", - рассказал Соколов. Он добавил, что авторы письма попытались найти баланс между выстраиванием "закрытого контролируемого контура" и "удовлетворением спроса и возможностью обеспечить вывод на рынок отечественной продукции".

В предложении речь идет о выстраивании всей цепочки от заказа онлайн до вручения заказа конечному получателю. Как указано в тексте письма, осуществлять продажу дистанционным способом могут только лица, включенные в реестр, при наличии у них лицензии на розничную продажу или производство российского вина. Продавцы могут размещать предложения о продаже российского вина только на тех ресурсах, которые включены в соответствующий реестр. Для включения в реестр продавцы, производители и интернет-магазины, а также онлайн-платформы должны будут подтвердить, что их оборот за предшествующий год или актуальные чистые активы составляют более 1 млрд руб.