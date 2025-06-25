Плату за промышленное потребление воды предложено увеличить

25 июня. FINMARKET.RU - Счетная палата предложила правительству повысить плату за пользование федеральными водными ресурсами сразу в десять раз, а повышающий коэффициент для водопользователей, не имеющих счетчиков забора воды,— с 1,1 до 10. Свою инициативу госаудиторы объясняют тем, чтоза водные ресурсы крайне низка и ее увеличение могло бы легко пополнить доходы бюджета, пишет "Коммерсант"

Доцент кафедры экологического и земельного права юридического факультета МГУ Леонид Бандорин отметил, что в России платежи за пользование водными объектами невысоки и не коррелируют с размерами экологических платежей, которые уже достигли среднего уровня развитых стран. Однако у повышения платы за воду есть и риски: может вырасти себестоимость продукции водопользователей (в том числе крупных производственных предприятий и агрохолдингов), что в конечном итоге отразится на конечных ценах. По словам эксперта, повышение ставок требует дополнительных расчетов и, вероятно, введения дифференциации в зависимости от типа потребителя ресурса.

В Минприроды изданию подтвердили, что рекомендации Счетной палаты поступили и сейчас рассматриваются министерством совместно с заинтересованными федеральными органами власти.