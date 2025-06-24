Банковских клиентов предложено информировать за месяц

24 июня. FINMARKET.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку планирует инициировать введение обязанности банков информировать клиента об уменьшении кредитного лимита по картам за 30 дней, сообщил " Коммерсанту " глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Как пишет издание, к этому депутатов подтолкнули многочисленные жалобы граждан на сокращение лимита практически без предупреждения, что приводит к финансовым трудностям у клиентов.

Ответственность за нарушение сроков информирования об изменении лимитов по кредитным картам законодателям еще только предстоит установить. Гендиректор ЮК Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш обращает внимание, что ЦБ рекомендовал предупреждать об изменении лимитов не менее чем за 15 дней. В Банке России уточнили, что в 2022 году в информационном письме рекомендовали кредитным организациям заранее согласовывать с заемщиком индивидуальные условия договора с новым лимитом, а также обратили внимание банков на то, что у заемщика должна быть возможность отказаться от изменения лимита кредитования.