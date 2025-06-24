За год размер начисленных ФНС пеней вырос почти в 2 раза

24 июня. FINMARKET.RU - В 1-м квартале объем начислений по налоговым нарушениям (включая штрафы,и проценты) составил 190 млрд рублей. Большая часть из них сложилась за счет пеней - 183 млрд. За год их размер вырос почти вдвое (со 102 млрд) и достиг исторического максимума, подсчитали "Известия" на основе данных

Пени начисляются за каждый день просрочки платежа. С этого года перестал действовать временный порядок расчета неустойки по фиксированной ставке - 1/300 ключевой ЦБ в день. Теперь ввели дифференцированный подход: за первые 30 дней задержки применяется та же 1/300, с 31-го по 90-й день - 1/150, после трех месяцев - снова 1/300, объяснил эксперт совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП, налоговый консультант Алексей Крылов. Это, по его словам, стало основным фактором роста начислений. То есть те, кто просрочил сборы более чем на месяц, теперь должны платить вдвое больше.

Кроме того, увеличилась и сама ключевая ставка, от которой зависит размер пени, напомнили "Известиям" в пресс-службе ФНС. В 2024 г. она выросла с 16% до 21%.

Еще одна причина - усилился камеральный контроль, отметила ведущий юрисконсульт "КСК Групп" Ирина Михеева. Упор также сделан на предпроверочный анализ, по которому плательщику предлагается добровольно признаться, предоставить пояснения и заранее уплатить налоги и пени, добавила она.