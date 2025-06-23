В России постепенно восстанавливается производства фанеры

23 июня. FINMARKET.RU - Мировой спрос на фанеру к 2032 году в среднем вырастет на 30-40%, до 250-270 млн кубометров. Такой прогноз содержится в исследовании консалтинговой компании Neo, пишет "Коммерсант" . Наибольший рост ожидается на Ближнем Востоке - на 50-67%, до 18-20 млн кубометров. Ключевыми факторами увеличения потребления фанеры в мире эксперты называют урбанизацию в развивающихся странах, экологические инициативы и развитие транспортной инфраструктуры.

В России, по прогнозам Neo,фанеры будет постепенно расти до 2033 года. Пик выпуска этой продукции пришелся на 2021 год (4,48 млн кубометров). Но в 2022 году произошел резкий спад (на 28%, до 3,24 млн кубометров) на фоне санкций и закрытия ключевых для сбыта европейских рынков, а также нарушения логистических цепочек и ограничений на импорт оборудования. Еще одним фактором влияния стало снижение спроса внутри страны из-за экономической нестабильности.

Последние 2 года, отмечают аналитики, отрасль медленно адаптировалась к новым условиям. На потенциал отрасли указывает и восстановление цен на фанеру в 2024 году. Средняя стоимость продукции по итогам 2024 года увеличилась на 27% год к году, до 36,6 тыс. руб. за кубометр, но осталась ниже пиковых значений 2021-2022 гг. (40,6-41,8 тыс. руб. за кубометр). В 2025 году цена достигнет 40,5 тыс. руб. за кубометр, а через 8 лет - 67,4 тыс. руб. за кубометр. Котировки могут поддержать адаптация логистики, а также рост госзаказов на инфраструктурные проекты.